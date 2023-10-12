ЕС пригрозил Цукербергу санкциями за дезинформацию на его платформах о войне в Израиле

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон написал письмо генеральному директору Meta Марку Цукербергу, заявив, что на его платформах наблюдается всплеск незаконного контента и дезинформации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Он призвал владельца корпорации, которой в частности принадлежат Facebook и Instagram, ответить в течение 24 часов на его запросы о необходимости бороться с дезинформацией, напомнив ему, что в случае невыполнения могут быть применены штрафные санкции.

Еврокомиссар попросил Цукерберга обеспечить соблюдение правил, противодействовать незаконному контенту и развернуть пропорциональные и эффективные меры по смягчению последствий.

"Я настойчиво предлагаю вам обеспечить эффективность ваших систем. Излишне говорить, что я также ожидаю, что вы будете в контакте с соответствующими правоохранительными органами, а также Европолом и обеспечите оперативное реагирование на любые запросы", – добавил Бретон.

Накануне еврокомиссар призвал Илона Маска бороться с распространением дезинформации на его платформе в Twitter (X) после нападения ХАМАС на Израиль, чтобы соответствовать новым правилам ЕС по контенту в интернете.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова во вторник призвала технологических гигантов, в частности соцсеть Twitter (X) Илона Маска, ответственнее относиться к борьбе с распространением российской дезинформации.

Исследование, опубликованное Европейской комиссией в начале сентября, показало, что X (бывший Twitter) Илона Маска сыграл важную роль в том, что российская пропаганда об Украине достигла большего количества людей, чем до начала войны.

Акт Евросоюза о цифровых услугах, который вступил в силу для крупнейших социальных сетей 25 августа, требует от крупных платформ оценивать риск распространения ложной информации, не допускать продвижения худшего с помощью алгоритмов и подвергать свою деятельность аудиту.