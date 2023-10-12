В Румынии, где снова упал российский дрон, призвали РФ прекратить атаки на Украину

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску призвала Россию прекратить постоянные атаки на Украину, в частности на Одесскую область, которые непосредственно касаются и румынской территории – в ночь на среду там упал очередной беспилотник.

Об этом Одобеску написала в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Глава румынского МИД назвала "отвратительными" российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, добавив, что они снова "привели к серьезным последствиям на территории Румынии".

"На румынской земле были найдены новые доказательства взрыва. Мы призываем Россию прекратить эти военные преступления", – добавила Одобеску.

Heinous Russian attacks on #Ukraine civilian infrastructure had again serious consequences on #Romania’s territory. New evidence of impact was found on Romania's soil. We call on Russia to stop these #war crimes. — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) October 12, 2023

Как сообщило ранее Министерство обороны Румынии, на румынской территории около 5:00 утра в среду обнаружили беспилотник, прилетевший "из зоны конфликта в Украине".

Произошло это на фоне очередных российских атак дронами-камикадзе на украинскую портовую инфраструктуру вблизи украинско-румынской границы. При обследовании места падения специальные службы обнаружили кратер от вероятного падения беспилотника.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, совершенные Российской Федерацией против объектов и элементов гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах. Эти атаки неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", – добавили в ведомстве.

Как известно, это не первый подобный инцидент. Румынское Минобороны ранее сделало вывод, что беспилотники на румынскую территорию падали случайно – это российские дроны, которые сбивала противовоздушная оборона Украины.