У Румунії, де знову впав російський дрон, закликали РФ припинити атаки на Україну

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску закликала Росію припинити постійні атаки на Україну, зокрема на Одеську область, які безпосередньо стосуються й румунської території – в ніч проти середи там упав черговий безпілотник.

Про це Одобеску написала у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Голова румунського МЗС назвала "огидними" російські атаки на цивільну інфраструктуру України, додавши, що вони знову "призвели до серйозних наслідків на території Румунії".

"На румунській землі були знайдені нові докази вибуху. Ми закликаємо Росію припинити ці воєнні злочини", – додала Одобеску.

Heinous Russian attacks on #Ukraine civilian infrastructure had again serious consequences on #Romania’s territory. New evidence of impact was found on Romania's soil. We call on Russia to stop these #war crimes.