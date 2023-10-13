Президент Хорватии: Израиль потерял мои соболезнования из-за убийств гражданских

Президент Хорватии Зоран Миланович подверг критике Израиль за его удары по сектору Газа и назвал решение МИД его страны вывесить израильский флаг у своего здания идиотским шагом.

Об этом Миланович сказал в комментариях для СМИ в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico

"При всем моем соболезновании к Израилю, которое, к сожалению, они потеряли в течение 15 минут… в Хорватии нет места для других флагов, кроме как в строго регламентированных ситуациях", – сказал Миланович.

"Я осудил убийства (которые совершил ХАМАС.– Ред.), я даже выразил сразу и отвращение, но право на защиту не включает право на месть и убийство мирных жителей", – добавил он.

Миланович также сказал, что спустит флаги ЕС и НАТО в своем президентском офисе, чтобы они были ниже флага Хорватии. Он объяснил, что флаги "не одинаковы", поэтому не должны вывешиваться на одном уровне.

Избранный президентом в 2020 году Миланович ранее был премьер-министром Хорватии с 2011 по 2016 год.

В прошлом Миланович делал противоречивые заявления, начиная со сравнения украинского патриотического лозунга "Слава Украине" с нацистским приветствием и заканчивая утверждениями, что Революция достоинства была переворотом.