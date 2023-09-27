Что может помешать началу переговоров Украины с ЕС о членстве

Меньше чем через месяц – в конце октября – Еврокомиссия должна представить ежегодный доклад по расширению. В нем, как ожидают, ЕК рекомендует начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Но реальность – сложнее.

Финальный "зеленый свет" началу переговоров о вступлении будет давать не Еврокомиссия, а государства-члены, которые должны согласовать это единогласно. И преградой может оказаться не Венгрия, а те европейские столицы, которые следят за реформами

Украина не завершила выполнение семи критериев и упорно проваливает выполнение одной из рекомендации ЕС, которую несколько государств считают ключевой. Об этом свидетельствует независимый мониторинг, к которому прислушиваются также европейские дипломаты.

Об основных результатах этого мониторинга подробно и понятно – в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко 7 критериев ЕС: миссия не завершена. Почему есть риск получить отказ в переговорах о вступлении.

О том, что перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз Киев должен выполнить семь критериев, в Украине слышал, наверное, каждый. Этот перечень украинская власть получила вместе со статусом кандидата. Между тем за прошедший год вес этого документа изменился.

Если в начале ЕС настаивал, что выполнение этих критериев нужно лишь для того, чтобы подтвердить статус кандидата, и оно не имеет других автоматических последствий, то впоследствии, под давлением Киева и друзей Украины, европейские государства изменили подход. Теперь все соглашаются, что выполнение критериев является достаточным для начала переговоров о членстве в ЕС.

А потому получить "зеленый свет" принципиально важно для Киева.

Для контроля за прогрессом выполнения семи критериев был создан консорциум аналитических центров и экспертов, занимающихся различными секторами евроинтеграции; в его состав вошла и "Европейская правда". Этот раунд оценивания – пятый по счету и может стать последним.

В целом оценка Украины положительная. Средний балл выполнения критериев – чуть выше 8 из 10, и это очень неплохая оценка.

Интересная деталь: заметный скачок в выполнении критериев произошел за последние две-три недели.

Начнем с самого проблемного критерия "Борьба с отмыванием средств", который в списке ЕС имеет №4.

По нему Украина получила 6 баллов из 10 возможных. Политически, с точки зрения государств-членов ЕС, весомое значение имеет только одна составляющая этой реформы: законодательство о публично значимых лицах, или PEP'ов (от английской аббревиатуры PEP – politically exposed persons).

После получения статуса кандидата, в ноябре 2022 года, депутаты приняли закон, ослабляющий правила финансового мониторинга для публичных деятелей.

Интервью посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, в котором он назвал восстановление правил для РЕРов одним из двух значимых для Евросоюза критериев, также не помогло собрать голоса в поддержку проекта.

По сути, Рада своим сопротивлением законодательству о РЕР рискует завести ситуацию в тупик и ставит под угрозу начало переговоров о членстве Украины в ЕС.

Также низкую оценку получил критерий, посвященный правилам формирования Конституционного суда – 6 баллов из 10. Такую оценку поставили только потому, что пока ни один конкурс на назначение новых судей Конституционного суда по новому закону еще не состоялся. А об успехе реформы можно говорить только по итогам успешных конкурсов.

Но экспертная группа настаивает: этого достаточно для "зеленого света" от ЕС.

Остальные критерии получили выше 8 баллов.

Подробно и понятно о выполнении Украиной каждой из рекомендаций Еврокомиссии – в материале Сергея Сидоренко 7 критериев ЕС: миссия не завершена. Почему есть риск получить отказ в переговорах о вступлении.