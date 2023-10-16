В Польше провалился референдум от власти, проходивший одновременно с выборами

В референдуме по ряду вопросов, организованном правящей коалицией в Польше одновременно с парламентскими выборами, приняли участие 40% избирателей, что означает, что его результаты не обязательно учитывать.

Об этом сообщает Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда".

Участие избирателей в референдуме составило 40%, что означает, что его результат не является обязательным.

Согласно экзит-полу Ipsos по результатам, среди тех избирателей, которые выразили желание голосовать на референдуме, ответы на все вопросы были практически единогласными.

На вопрос о продаже госактивов иностранным компаниям, что может привести к потере контроля над стратегическими отраслями экономики, 97,5% высказались против, остальные "за".

На вопрос о повышении пенсионного возраста 96% высказались против, о демонтаже забора на границе с Беларусью – 97,8% "против"; о приеме Польшей нелегальных мигрантов – 98,6% "против".

Избиратели на участках могли самостоятельно решать, брать или нет бланки для голосования на референдуме и на какие вопросы отвечать.

Как сообщалось, результаты экзит-полов по парламентским выборам прогнозируют смену власти в Польше. Фактический подсчет голосов еще на начальном этапе.

В оппозиции говорят о фактически победе, хотя формально первое место получила правящая партия "Право и Справедливость".

Подробно о предвыборных раскладах мы писали в статье "Польша выбирает курс на 4 года"

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