В Польше посчитали более 50% голосов: Оппозиция имеет шанс взять власть

В Польше обнародовали результаты на парламентских выборах по итогам подсчета более 51% данных из избирательных участков.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Национальная избирательная комиссия.

Согласно с результатами с 51,07% избирательных участков, лидирует партия власти "Право и справедливость" (ПиС) с 38,22%, на втором месте блок "Гражданская коалиция" – 27,92%, "Третий путь" с 13,5% – на третьем, "Левица" с 8,25% – на четвертом, "Конфедерация" с 7,33% – на пятом.

Партия власти "ПиС" лидирует, однако если "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" договорятся сформировать правительство, они смогут взять власть в стране.

Ранее польское агентство Ipsos обнародовало обновленные результаты опроса на парламентских выборах в Польше, которое подтверждает высокие результаты оппозиционных партий и формальную победу правящей партии.

В оппозиции говорят о фактической победе несмотря на лидерскую позицию "ПиС".

Как сообщают, на некоторых избирательных участках в Польше голосование затянулось до поздней ночи. Национальная избирательная комиссия предполагает, что явка 15 октября стала рекордной.

Детали читайте в статье: Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной.

Также рекомендуем для просмотра видеообъяснение "Кто есть кто в Польше".