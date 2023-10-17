Президент РФ Владимир Путин провел переговоры в китайской столице Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Информацию об этом агентству MTI подтвердил руководитель пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваши, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Index.

Орбан обсудил с Путиным венгерско-российское сотрудничество в сфере поставок газа и нефти, а также ядерной энергетики.

Лидер венгерского правительства во время встречи подчеркнул важность мира, отметил Хаваши.

"Встреча с президентом Путиным. Сегодня всех в Европе волнует один вопрос: будет ли прекращение огня в Украине? Для нас, венгров, главное, чтобы по-соседству у нас остановились потоки беженцев, санкции и боевые действия", – написал Орбан на своей официальной Facebook-странице, опубликовав фото с президентом России.

Index

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что встреча с Орбаном не планируется, однако переговоры все же состоялись.

Это впервые за более чем год Путин встретился с лидером страны Европейского Союза. В апреле 2022 года в Москву приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер, который встречался с главой Кремля.

Орбан регулярно отмечается антиукраинскими заявлениями в духе российской пропаганды. В частности, он говорил, что историческая возможность присоединения Украины к НАТО потеряна и необходимо забыть о вступлении Киева в Альянс.

Также он заявлял, что из-за войны в Украине не понятно, каковы ее территория и население, а также сказал, что ЕС перед "серьезными разговорами о вступлении" Украины должен провести стратегический анализ того, как это повлияет на союз.