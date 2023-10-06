Орбан "не услышал" объяснений МИД о границах Украины и хочет оценки влияния ее вступления в ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан повторил свои слова о том, что из-за войны в Украине не ясно, какова ее территория и население, а также заявил, что ЕС перед "серьезными разговорами о вступлении" Украины должен провести стратегический анализ того, как это повлияет на союз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в комментарии СМИ перед неформальной встречей лидеров ЕС в Гранаде, где 6 октября обсудят развитие Евросоюза до 2030 года.

Орбан сказал, что по поводу вступления Украины есть "много вопросов и сомнений".

"Надо обсуждать все серьезно. Потому что Украина – страна в состоянии войны, у нас еще не было расширения, когда в состав включали воюющую страну. Мы не знаем, какие там реальные границы, сколько людей проживает, поэтому это сложный вопрос", – сказал премьер Венгрии.

Он добавил, что для "серьезного разговора" о членстве Украины хотел бы сначала увидеть стратегический документ с оценкой.

"Если серьезно говорить о членстве Украины, то сначала нужен какой-то стратегический документ... Мы должны понимать, почему для ЕС будет преимуществом интегрировать Украину и какими будут последствия – для сельского хозяйства, вопросов безопасности, фондов сплоченности.

После вступления Украины в аграрном секторе в ЕС будет совершенно новая картина. Готовы ли мы к этому, готов ли к этому президент Франции? Здесь много стратегических вопросов", – добавил Орбан.

Напомним, недавно Виктор Орбан заявил, что считает нереалистичным вступление Украины в ЕС, пока идет война – потому что "непонятно, каковы ее территория и население", и видит в этом проблему даже для решения о начале переговоров о вступлении.

В МИД Украины ему напомнили, что Украина не меняла своей территории в пределах международно признанных границ.