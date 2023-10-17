Россия не будет поддерживать ограничения по ракетной программе Ирана

Россия во вторник заявила, что не будет придерживаться ограничений Совета безопасности ООН по предоставлению Ирану ракетных технологий, начиная со среды, когда формально истекает срок их действия – несмотря на позицию других сторон иранской ядерной сделки.

Эта позиция изложена в заявлении Министерства иностранных дел РФ, сообщает "Европейская правда".

Ведомство напомнило, что 18 октября прекращается действие требований резолюции Совбеза ООН 2231, касающихся иранской ракетной программы, а также "замораживание активов некоторых физических и юридических лиц" Ирана.

Остальное заявление посвящено обвинениям в сторону США и европейских стран-гарантов ядерной сделки с формулировками типа "скользкая дорожка" правового произвола, проторенная Вашингтоном".

Упомянутая резолюция Совета безопасности ООН 2231, принятая в 2015 году, утвердила иранскую ядерную сделку и предусматривала постепенное снятие санкций с Тегерана в обмен на соблюдение им ограничений по использованию атома.

Но Иран, как известно, пошел на прямое нарушение соглашения после того, как в 2018 году из него вышли Соединенные Штаты. Хотя европейские государства еще в январе 2020 года инициировали предусмотренный соглашением механизм разрешения споров, чтобы урегулировать нарушения со стороны Ирана, за три с половиной года он отказался от участия в диалоге.

С тех пор Тегеран накопил обогащенного урана более чем в 18 раз больше лимита, а также построил разветвленную сеть ядерных установок для его использования. Поэтому в сентябре Великобритания, Франция и Германия заявили, что продолжат ограничения по ракетной программе Ирана в одностороннем порядке.

Россия сблизилась с Ираном после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Среди прочего, Тегеран предоставил российскому режиму тысячи дронов-камикадзе, которые убивают гражданских украинцев, а также технологию их производства.

Кроме того, с прошлого года появлялись пока не подтвержденные сообщения о том, что Иран может передать России баллистические ракеты.