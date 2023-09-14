Британия, Германия и Франция сохранят санкции в отношении Ирана в рамках "ядерной сделки"

Представители Великобритании, Франции и Германии в четверг договорились инкорпорировать ряд санкций ООН против Ирана в национальное законодательство, что позволит сохранить их после октября, когда они будут автоматически сняты.

Об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств трех государств, которое цитирует "Европейская правда".

В соответствии с положениями иранской ядерной сделки, заключенной в 2015 году при участии Великобритании, Германии, Франции, а также США, Китая и России, с 18 октября 2023-го автоматически прекращают действие санкции ООН против иранских физических и юридических лиц, причастных к его ракетной и ядерной программам.

Три европейские государства до сих пор не вышли из соглашения (в отличие от США, которые пошли на такой шаг еще в 2018-м, обвинив Тегеран в нарушении его условий).

Они напомнили, что еще в январе 2020 года инициировали предусмотренный соглашением механизм разрешения споров, чтобы урегулировать нарушения со стороны Ирана. Но за три с половиной года он отказался от участия в диалоге. Более того, Тегеран накопил обогащенного урана более чем в 18 раз больше лимита, а также построил разветвленную сеть ядерных установок для его использования.

Поэтому Лондон, Берлин и Париж считают, что их односторонние действия не противоречат ни иранской ядерной сделке, ни международному праву.

Напомним, суть иранской ядерной сделки, которую Иран заключил в июле 2015 года с Британией, Китаем, Германией, Россией, США и Францией, заключалась в ограничении ядерной программы Тегерана, чтобы усложнить ему получение материала для создания ядерной бомбы в обмен на отмену экономических санкций.

Поскольку это соглашение сейчас фактически мертво, отношения Ирана с Западом за последний год ухудшились, что заставило Вашингтон и его союзников искать пути деэскалации напряженности.