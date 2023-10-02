Почему расширение ЕС после его реформы может быть "ловушкой" для Украины

В конце прошлой недели в Испании – государстве, которое сейчас председательствует в Совете ЕС, – собрались министры по вопросам Европы всех государств-членов ЕС, чтобы обсудить, как именно должна происходить новая волна расширения, которая, скорее всего, будет включать также Украину.

Этот процесс вызывает двойственные ощущения у украинских политиков и дипломатов.

А в Офисе президента Украины напрямую называют "ловушкой" сочетание процессов расширения и реформы ЕС.

За дискуссиями об этом, которые проходили одновременно в испанском городе Мурсия и в Киеве на конференции Accession Exchange Forum, следил редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко. Подробнее – в его статье Евросоюз в поисках смелости. Что становится главным препятствием для выбора модели расширения ЕС.

29 сентября в Мурсии на юге Испании собрался орган власти ЕС, который мало известен в Украине, но решения которого имеют решающую роль, когда речь идет о нашей евроинтеграции. Это Совет ЕС по общим делам, или General Affairs Council – орган, занимающийся процедурами Евросоюза, в том числе вопросами расширения.

Впервые за много лет дискуссия была посвящена масштабному расширению Евросоюза. Предположительно – вплоть до 35-36 членов.

По итогам обсуждения министры – хозяева встречи рассказали немного, хотя основная мысль официально обнародованных цитат – это то, что расширение ЕС неизбежно.

А вот о чем пресс-релиз умолчал – об экспертном отчете об институциональной реформе ЕС (рабочий документ), представляющий различные пути реформирования Союза в случае его расширения, включая вступление Украины.

Его совместно привезли в Испанию два тяжеловеса – представители правительств Франции и Германии, которые до этого совместно заказали такое исследование.

Одно из основных его предложений – это создание нескольких уровней евроинтеграции: кроме полноценных членов ЕС предлагается ввести уровень "ассоциированных членов" (не смогут использовать часть инструментов, не будут иметь права голоса во многих органах ЕС и т.д.).

А еще этот документ ожидаемо предлагает лишить государства-члены механизма вето – в дальнейшем все решения должны приниматься так называемым "квалифицированным большинством", параметры которого также должны быть пересмотрены. Хотя для экстренных случаев могут остаться механизмы блокирования решения одной страной.

Документ также настаивает на необходимости существенно облегчить введение санкций против членов ЕС.

В Киеве не стали молчать. Жестче всего, хотя и без деталей, отреагировал премьер Денис Шмыгаль, который на следующий день после встречи в Мурсии заявил, что Украина не согласится с "членством второго сорта".

В Украине всерьез обеспокоены тем, что дискуссия в ЕС может привести к тому, что наше вступление надолго отодвинется во времени.

Причем эту опасность видит не только Киев, уверяют на Банковой, но и друзья Украины в ЕС.

Сложно спорить с мнением украинских чиновников о том, что реформа ЕС будет очень сложным процессом.

И хотя российская война против Украины и Запада изменила немало, не следует забывать, что европейские государства продолжают конкурировать.

А это значит, что дискуссия о реформе ЕС, если ее вести по "европейским правилам", пытаясь учесть интересы всех игроков – может снова зайти в тупик.

Поэтому для расширения участникам пока не хватает не только идей, а прежде всего политической смелости.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, как и дипсоветник президента Зеленского по вопросам евроинтеграции Игорь Жовква, считает, что ЕС должен решиться на расширение еще до проведения внутренней реформы.

Но хватит ли на это смелости?

Подробнее – в материале Сергей Сидоренко Евросоюз в поисках смелости. Что становится главным препятствием для выбора модели расширения ЕС.