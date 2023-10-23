Топ-республиканец отверг заявления, что военная помощь Киеву вредит экономике США

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконелл отверг утверждение радикальных республиканцев о том, что военная помощь Украине якобы вредит экономике Соединенных Штатов.

Об этом он заявил в интервью Fox News, пишет "Европейская правда".

Макконелл настоял, что предоставление военной поддержки Киеву является полезным для американской экономики.

"Одна из лучших вещей с точки зрения США – это то, что когда мы отдаем украинцам старое оборудование, например, мы восстанавливаем нашу промышленную базу в этой стране (в США. – Ред.) Благодаря помощи, которую мы предоставляем Украине, создаются рабочие места в 38 штатах. И отстраиваем наш промышленный комплекс в соответствии с более серьезной угрозой со стороны великой державы в Азии", – сказал он, намекая на Китай.

"Поэтому мнение о том, что наша помощь Украине не является полезной для нас, не соответствует действительности", – категорически настоял сенатор.

В четверг девять сенаторов-республиканцев написали письмо Макконнеллу, в котором заявили, что помощь Украине и Израилю не следует сочетать вместе. Но сенатор отверг это мнение, заявив, что два конфликта связаны.

На фоне сопротивления радикальных республиканцев, которые не хотят поддержки Киева оружием, Белый дом в пятницу, 20 октября, обратился в Конгресс США с запросом на почти $105 миллиардов на финансирование помощи Украине, Израилю и безопасности границ США в одном пакете.

Этот бюджетный запрос в Конгресс США предусматривает около $61,4 млрд для Украины, из которых $46,1 млрд составляют оборонные расходы и $11,8 млрд – прямая бюджетная поддержка.

В Палате представителей США это предложение может быть вынесено на голосование исключительно после того, как будет урегулирован вопрос с избранием спикера

19 октября президент США Джо Байден в прайм-тайм обратился к нации со специальной речью, в которой объяснял, почему поддержка Украины и Израиля важна для национальной безопасности США.