Президент Европарламента предлагает статус наблюдателей для депутатов из Украины и Молдовы

Президент Европейского парламента Роберта Метсола предлагает, чтобы депутаты из Украины и Молдовы еще до вступления своих стран в ЕС были представлены в Европарламенте в качестве наблюдателей.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Метсола считает, что украинские и молдавские депутаты еще до официального вступления своих стран в ЕС могли бы войти в состав Европарламента в статусе наблюдателей.

Она сказала об этом в своей аргументации, что Европа должна "широко распахнуть двери" перед теми странами, которые держат курс на членство, что на практике могло бы выглядеть как преимущества на едином рынке ЕС, привлечение к программе обмена студентов Erasmus и тому подобное.

"Можно пойти даже дальше и включить депутатов-наблюдателей в Европарламент – это жесты, которые имеют значение для обществ этих стран", – сказала Метсола.

Она отметила, что поговорит об этом с политическими группами в Европарламенте и думает об аналогичном предложении для шести балканских государств, которые ждут вступления в ЕС.

Предложенный статус наблюдателей означает, что такие депутаты не принимали бы участия в голосовании и скорее назначались, чем избирались, но были бы в составе парламента.

По действующим правилам Европарламента, страны получают представительство в нем только после официального вступления в ЕС.

Предложение уже прокомментировал глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, отметив, что "очень ценит" такую идею и как минимум 30 украинских депутатов были бы заинтересованы в этом.

"Нам нужно учиться, видеть, как принимаются решения, говорить с коллегами, "чувствовать дух" и атмосферу, углублять наше понимание", – пояснил он.

Ранее Роберта Метсола призвала к изменениям в ЕС, чтобы подготовиться к вступлению Украины, а также озвучивала конкретные предложения, как можно углубить сотрудничество с Украиной до ее официального вступления.