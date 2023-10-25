Президентка Європарламенту пропонує статус спостерігачів для депутатів з України і Молдови

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола пропонує, щоби депутати з України і Молдови ще до вступу своїх країн у ЄС були представлені у Європарламенті як спостерігачі.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Метсола вважає, що українські та молдовські депутати ще до офіційного вступу своїх країн у ЄС могли б увійти до складу Європарламенту у статусі спостерігачів.

Вона сказала про це у своїй аргументації, що Європа має "широко розкрити двері" перед тими країнами, які тримають курс на членство, що на практиці могло б виглядати як переваги на єдиному ринку ЄС, залучення до програми обміну студентів Erasmus тощо.

"Можна піти навіть далі і включити депутатів-спостерігачів у Європарламент – це жести, які мають значення для суспільств цих країн", – сказала Метсола.

Вона зазначила, що поговорить про це з політичними групами у Європарламенті і думає про аналогічну пропозицію для шести балканських держав, які чекають вступу у ЄС.

Запропонований статус спостерігачів означає, що такі депутати не брали б участі у голосуванні та радше призначалися, ніж обиралися, але були б у складі парламенту.

За чинними правилами Європарламенту, країни отримують представництво у ньому лише після офіційного набуття членства у ЄС.

Пропозицію вже прокоментував очільник фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, зазначивши, що "дуже цінує" таку ідею і щонайменш 30 українських депутатів були б зацікавлені у цьому.

"Нам потрібно вчитися, бачити, як ухвалюються рішення, говорити з колегами, "відчувати дух" і атмосферу, поглиблювати наше розуміння", – пояснив він.

Раніше Роберта Метсола закликала до змін у ЄС, аби підготуватись до вступу України, а також озвучувала конкретні пропозиції, як можна поглибити співпрацю з Україною до її офіційного вступу.