Как благодаря "Путям солидарности" Украина интегрируется в ЕС

Полномасштабная война уже привела к появлению новых форматов и инструментов сотрудничества Украина-ЕС.

Некоторые из них превращаются из инструментов кризисного реагирования ЕС в долгосрочные и амбициозные рамки для евроинтеграции Украины.

Не стал исключением и проект "Пути солидарности", который Украина и ЕС начали внедрять в марте прошлого года в ответ на блокаду украинских портов.

И за это время временный проект Евросоюза стал инструментом, обеспечивающим реальную интеграцию Украины в ЕС, говорится в колонке старшего преподавателя кафедры международных отношений НАУКМА Марины Рабинович Больше, чем временная мера: чем стал для Украины проект ЕС "Пути солидарности".

Автор колонки напоминает, что с самого начала полномасштабного вторжения, агрессия РФ против Украины охватывала и блокаду черноморских портов, что привело к резкому росту цен на зерно во всем мире.

Углубление продовольственного кризиса в значительной степени предотвратила знаменитая "зерновая сделка" с участием Украины, ООН, Турции и РФ, которая, несмотря на постоянные манипуляции РФ, просуществовала год – с июля 2022 по июль 2023 года.

"По состоянию на октябрь 2023 года Украине удалось возобновить экспорт из трех портов по новому коридору, который ведет в Турцию через территориальные воды Болгарии и Румынии", – отмечает Марина Рабинович.

Однако, морской путь – не единственный, которым украинское зерно попадает на мировые рынки, добавляет эксперт.

По ее словам, все больший вес набирают "Пути солидарности" Украина-ЕС.

Де-факто меры по активизации экспорта украинских зерновых через страны ЕС начались в марте 2022 года.

Старший преподаватель кафедры международных отношений НАУКМА пишет, что Евросоюз тогда определил ряд препятствий для экспорта зерновых и предложил ряд экстренных мер для экспорта украинских зерновых через "Пути солидарности".

Часть из них имела чисто технический характер, отмечает Рабинович. Например, призыв к частным игрокам увеличить количество технического оборудования для транспортировки и перегрузки грузов, в то время как другие способствуют интеграции Украины в ЕС в долгосрочной перспективе.

"Инициативу "Путей Солидарности", а особенно – ее влияние на европейскую интеграцию Украины, следует рассматривать в многомерной перспективе", – советует автор колонки.

Так, реализации полного потенциала инициативы способствуют меры ЕС по отмене пошлин на как можно большее количество украинских товаров, а также программы поддержки для частного сектора и фермеров.

Кроме того, по словам эксперта, "Пути солидарности" содержат аспекты, способствующие как евроинтеграции, так и усилению экономики Украины. Среди них: либерализация автомобильных перевозок и толчок интеграции Украины и Молдовы в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T).

Марина Рабинович уверена, что интеграция в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T) позволит Украине получить инвестиции и создать новые рабочие места, одновременно способствуя многоуровневому ответу ЕС на экономические вызовы, связанные с вторжением России в Украину.

По ее мнению, хорошей иллюстрацией последнего тезиса является недавнее открытие для Украины фонда "Соединение Европы" (Connecting Europe), который был создан в 2014 году для инвестиций в проекты в сфере транспорта, инфраструктуры, цифровизации и телекоммуникаций.

Сумма инвестиций в рамках фонда может достигать 33 миллиардов евро, способствуя интеграции украинских логистических путей в TEN-T и развитию их способности, что сейчас особенно актуально для дунайских портов.

Подробнее – в колонке Марины Рабинович Больше, чем временная мера: чем стал для Украины проект ЕС "Пути солидарности".