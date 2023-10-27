Как антиукраинские политики Польши поссорились между собой

Самым большим аутсайдером парламентских выборов в Польше среди политсил, попавших в Сейм, оказалась ультраправая партия, которая напрямую продвигала антиукраинские тезисы, "Конфедерация свободы и независимости".

Теперь среди политиков "Конфедерации" бурлит дискуссия о причинах поражения. Как нередко бывает в подобных случаях, начался поиск виновных, что в свою очередь может породить серьезный кризис в партии.

И это дает надежду, что партия с антиукраинскими лозунгами вернется на маргинес польской политики. Навсегда.

Подробнее – в статье кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского Поражение украинофобов: как польская "Конфедерация" разваливается после выборов.

Польская "Конфедерация" очень известна в Украине.

Прежде всего тем, что ее риторика и деятельность носят антисистемный, антимиграционный, антизападный и отчасти антиукраинский характер, из-за чего ее тезисы часто бывает непросто отличить от пропаганды Кремля.

После начала широкомасштабного вторжения России в Украину "Конфедерация" явно стала не на сторону Киева.

Фронтменом здесь выступал Януш Корвин-Микке – основатель и глава партии "Новая надежда"/"КОРВиН". Он является самым громким и откровенно антиукраинским политиком "Конфедерации".

После начала полномасштабного вторжения Корвин-Микке хоть и назвал Путина сумасшедшим, однако уточнял: "Изменения – это нормально. Они часто проводятся силой. Страны возникают, сливаются, распадаются...".

Кровавые события большой войны не изменили его риторику.

Пророссийскую и антиукраинскую пропаганду распространяют и десятки других активистов "Конфедерации" и партии, входящие в нее.

Антиукраинская кампания "Конфедерации" набрала особый размах с приближением парламентских выборов.

Еще в июле соцопросы показывали, что "Конфедерация свободы и независимости" набирала 12% (в другие периоды бывало даже больше). Это давало перспективы стать третьей по количеству мест политической силой в Сейме нового созыва.

Впрочем, постепенно поддержка "Конфедерации" начала ослабевать и в итоге получила 7,16% голосов.

Очевидно, это не могло не породить кризисные явления в партии.

Поэтому в последние дни в "Конфедерации" начались послевыборные выяснения и поиск виновных. 18 октября партийный суд решил исключить Корвина-Микке из Совета лидеров "Конфедерации" и приостановить членство в политсиле.

По мнению главного редактора Rzeczpospolita Богуслава Хработы, партия, во-первых, слишком рано начала кампанию. Во-вторых, потенциальные отличные результаты "Конфедерации" напугали ее конкурентов, они обновили риторику.

Поэтому, получается, что "Конфедерация" оказалась жертвой собственного – и преждевременного – успеха.

Нынешний провал поставил крест на амбициях партии выйти на первые роли в польской политике и в случае досрочных выборов, улучшив результаты, получить возможность самим формировать коалицию.

А поиск виновного может вообще привести к расколу "Конфедерации". Тем более, что она так и не стала единой политсилой, а ее участников часто держали вместе только надежды быстрого прихода к власти.

А главное, несмотря на нынешнее напряжение в отношениях Киева и Варшавы, последние выборы показали, что избиратель не клюет на антиукраинские лозунги.

И это дает надежду, что подобные силы еще долго будут оставаться на маргинесе польской политики.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Поражение украинофобов: как польская "Конфедерация" разваливается после выборов.