Сийярто пересказал разговор с Лавровым о скандальном российском учебнике истории

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, как на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН он обсудил с главой российского МИД Сергеем Лавровым российский учебник по истории, где революцию 1956 года называют "фашистской".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Magyar Nemzet.

Глава МИД Венгрии заявил, что поднимал этот вопрос во время разговора с российским коллегой. По его словам, навешивать ярлыки фашистов на венгерских героев революции 1956 года недопустимо.

"То, что люди, которые отстаивали свободу и суверенитет Венгрии, являются героями – это то, что мы даже не хотим обсуждать ни на одном уровне, потому что это факт", – подчеркнул Сийярто.

Как отметил глава МИД Венгрии, Лавров дал понять, что в этом вопросе они воспринимают как авторитет заявление, сделанное президентом РФ Владимиром Путиным за несколько дней до их встречи, в котором была изложена четкая позиция.

"Как мы можем иметь общий язык с теми, кто воспринимает как освобождение то, что мы воспринимаем как оккупацию", – сказал Сийярто.

В то же время он назвал понятным то, что Венгрия никогда не будет иметь общей позиции с Россией относительно прошлого, поэтому они должны формировать их отношения с РФ, помня об этом.

Ранее Сийярто стал первым венгерским чиновником, который прокомментировал российский пропагандистский учебник, где участников Венгерской революции 1956 года называют "фашистами".

Отвечая на вопрос, как венгерское правительство оценивает искажения исторических событий в официально утвержденном для использования учебнике в России, Сийярто сказал, что "есть некоторые вопросы, которые правительство даже не предпочитает обсуждать".

В учебнике по истории для 11-х классов, официально утвержденном к использованию в России, участников Венгерской революции-1956 называют фашистами и "восставшими радикалами", боровшимися против советских памятников.

"Катализатором венгерского кризиса стали действия западных спецслужб и внутренней оппозиции, которую они поддерживали", – утверждает "учебник истории" и дополнительно критикует венгров за то, что они "решили отказаться от сталинского наследия".

Больше о скандале с российским "учебником истории" читайте в статье "Европейской правды".