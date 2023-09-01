Сійярто відгукнувся про російський підручник, де революцію 1956 року називають "фашистською"
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто став першим угорським посадовцем, який прокоментував російський пропагандистський підручник, де учасників Угорської революції 1956 року називають "фашистами".
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на угорський портал Index, Сійярто сказав журналістам на пресконференції в Будапешті.
Відповідаючи на питання, як угорський уряд оцінює перекручення історичних подій в офіційно затвердженому для використання підручнику в Росії, Сійярто сказав, що "є деякі питання, які уряд навіть не воліє обговорювати".
"Історія Угорщини, угорського народу та його прагнення до свободи має поважатись усіма. 1956 рік, торішня революція, є одним із найславетніших моментів угорської історії, коли угорський народ поклав життя за власну свободу й суверенітет своєї країни", – підкреслив міністр.
Він додав, що Будапешт "відмовляється приймати й заперечує будь-які твердження протилежного".
Довідково. Причиною Угорського повстання в жовтні 1956 року, або Угорської революції, стало посилення радянського контролю над країною, в якій понад десятиліття тривав диктат комуністичної партії. Через дванадцять днів повстання придушили; понад 2500 угорців, зокрема й лідера революції Імре Надя, призначеного під тиском вулиці прем’єр-міністром, стратили.
У підручнику з історії для 11-х класів, офіційно затвердженого до використання в Росії, учасників Угорської революції-1956 називають фашистами та "повсталими радикалами", що боролися проти радянських пам’ятників.
"Каталізатором угорської кризи стали дії західних спецслужб та внутрішньої опозиції, яку вони підтримували", – стверджує "підручник історії" і додатково критикує угорців за те, що вони "вирішили відмовитися від сталінської спадщини".
Більше про скандал із російським "підручником історії" читайте у статті "Європейської правди".