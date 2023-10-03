Катастрофа МАУ: Пострадавшие государства сетуют на нежелание Ирана сотрудничать

Координационная группа, объединяющая государства, чьи граждане погибли в результате сбивания самолета МАУ в январе 2020 года возле Тегерана, отметила значительные разногласия в позициях с Ираном и пообещала продолжать добиваться компенсаций от него в международных судах.

Соответствующее заявление от имени Координационной группы распространило Министерство иностранных дел Украины, сообщает "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что представители Украины, Великобритании, Канады и Швеции согласились на предложение Ирана провести встречу для переговоров по спору о сбивании самолета МАУ, которые состоялись на этой неделе.

Стороны обсудили ответственность Ирана за нарушение международного права и необходимость полного возмещения ущерба, причиненного сбиванием рейса PS752. После обсуждений Координационная группа заявила, что Иран продолжает игнорировать ее претензии.

"Исходя из обсуждений, которые состоялись на этой неделе, Группа считает, что наша позиция и позиция Ирана слишком далеки друг от друга, чтобы согласовать их путем проведения переговоров", – говорится в заявлении.

Представители четырех государств отметили, что и дальше будут принимать меры для урегулирования спора с Ираном в соответствии с нормами международного права, включая в рамках производства в Международном Суде ООН.

Напомним, рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января 2020 года под Тегераном на пути в Киев. Большинство жертв были иранцами и канадцами, но 11 из них были гражданами Украины.

Через несколько дней после официальных возражений Иран признал, что подразделение Корпуса стражей исламской революции непреднамеренно сбило самолет на фоне обострения напряженности в отношениях с Соединенными Штатами из-за убийства американским беспилотником высокопоставленного генерала Касема Сулеймани вблизи Багдада.

Украина, Великобритания, Канада и Швеция инициировали арбитражное рассмотрение спора о сбивании этого пассажирского самолета в конце декабря 2022 года.

Подробнее о том, как будут наказывать Иран за сбитие самолета МАУ, читайте в статье на "Европейской правде".