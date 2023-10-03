Катастрофа МАУ: Постраждалі держави нарікають на небажання Ірану співпрацювати

Координаційна група, яка об’єднує держави, чиї громадяни загинули внаслідок збиття літака МАУ в січні 2020 року біля Тегерана, наголосила на значних розбіжностях у позиціях із Іраном і пообіцяла продовжувати домагатись компенсацій від нього в міжнародних судах.

Відповідну заяву від імені Координаційної групи поширило Міністерство закордонних справ України, повідомляє "Європейська правда".

У заяві зазначається, що представники України, Великої Британії, Канади та Швеції погодились на пропозицію Ірану провести зустріч для переговорів стосовно спору щодо збиття літака МАУ, які відбулись цього тижня.

Сторони обговорили відповідальність Ірану за порушення міжнародного права й необхідність повного відшкодування шкоди, спричиненої збиттям рейсу PS752. Після обговорень Координаційна група заявила, що Іран продовжує ігнорувати її претензії.

"Виходячи з обговорень, які відбулися цього тижня, Група вважає, що наша позиція та позиція Ірану занадто далекі одне від одного, щоб узгодити їх шляхом проведення переговорів", – йдеться в заяві.

Представники чотирьох держав наголосили, що й далі вживатимуть заходів для врегулювання спору з Іраном відповідно до норм міжнародного права, включно в межах провадження у Міжнародному Суді ООН.

Нагадаємо, рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився 8 січня 2020 року під Тегераном на шляху до Києва. Більшість жертв були іранцями та канадцями, але 11 з них були громадянами України.

Через кілька днів після офіційних заперечень Іран визнав, що підрозділ Корпусу вартових ісламської революції ненавмисно збив літак на тлі загострення напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами через вбивство американським безпілотником високопоставленого генерала Касема Сулеймані поблизу Багдада.

Україна, Велика Британія, Канада та Швеція ініціювали арбітражний розгляд спору щодо збиття цього пасажирського літака наприкінці грудня 2022 року.

Детальніше про те, як каратимуть Іран за збиття літака МАУ, читайте у відповідній статті на "Європейській правді".