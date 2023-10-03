Решится ли ЕС наложить санкции на российские бриллианты

В Брюсселе планируют уже в ближайшее время представить двенадцатый пакет санкций против России.

Новые меры будут касаться ряда вопросов по ограничению российского энергетического и технологического секторов. Однако важнейшим как для ЕС, так и для Бельгии в частности, является запрет на импорт российских бриллиантов.

Подробнее о "бриллиантовой дилемме" Евросоюза и судьбе заблокированных активов РФ – в статье аналитика Центра Днестровского Софии Косаревич Бриллианты не навсегда: пойдет ли ЕС на запрет российских драгоценных камней.

О необходимости запрета ввоза российских драгоценных камней в Евросоюзе говорили ровно год назад. В сентябре 2022 года пять стран – Польша, Ирландия, Литва, Эстония и Латвия – предложили наложить запрет в рамках седьмого пакета санкций.

Однако тогда против выступила Бельгия, аргументируя свою позицию тем, что санкции повлияют на бриллиантовый бизнес страны, на который приходится не менее 5% экспорта и 30 тысяч рабочих мест в стране.

Тогда вопрос бриллиантов отложили.

Кроме ЕС, к кампании против российских бриллиантов планируют присоединиться и остальные страны "Группы семи" (США, Канада и Великобритания наложили санкции на российские драгоценные камни еще в 2022 году). Они должны обсудить этот вопрос в ближайшее время.

Кроме запрета на российские бриллианты, планируется обсудить обеспечение их недопущения на западные рынки.

Текущее предложение заключается в том, чтобы иметь строгие сертификаты аутентификации изделий, в которых будет указываться страна происхождения алмазов или бриллиантов.

Ожидания от предстоящего обсуждения, правда, довольно смешанные.

Теперь о возможном влиянии санкций. Будущий запрет может иметь значительное влияние на алмазный рынок, экономику ЕС, Индии и Африки. Россия является одним из крупнейших в мире источников алмазов – 30% от мировой добычи, а на страны G7 сейчас приходится более половины их потребительского рынка.

Санкции могут привести к увеличению стоимости продуктов, в которых используются ценные камни, а затем к общественному недовольству и, как следствие, нарастанию популистских настроений, в частности в ЕС.

Чтобы немного унять возможные панические настроения, в "семерке" заверили, что работа над сепарацией от российского алмазного рынка уже идет и санкции не застанут потребителей врасплох.

Принимая во внимание то, что странам понадобился год для более-менее единодушного одобрения идеи включить российские алмазы в санкционный список, на быстрые решения рассчитывать не стоит.

Кроме внесения под санкции российских бриллиантов, на повестке дня в Евросоюзе находится еще ряд вопросов, касающихся Украины.

Вероятно, двенадцатый пакет санкций будет содержать пункт об использовании ЕС заблокированных российских активов в виде налогообложения их прибыли для возмещения Украине военных убытков из-за войны РФ.

По крайней мере на этом инструменте делает существенный упор Европейская комиссия.

ЕС рассчитывает на сумму в $3 млрд прибыли от почти двухсот миллиардов обездвиженных активов.

Известно, что в ЕС решили подойти к процессу поэтапно. Планируется установить официальные требования к центральным депозитариям российских ценных бумаг по отделению прибыли от основной суммы активов. В дальнейшем доходы передадут в бюджет ЕС как внешние целевые поступления.

Подробнее обо всем этом – в материале Софии Косаревич Бриллианты не навсегда: пойдет ли ЕС на запрет российских драгоценных камней.