В правительстве Польши фиксируют все более агрессивную пропагандистскую деятельность Беларуси и РФ

Правительственный уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Жарин сообщил, что белорусский пропагандистский аппарат активизировал агрессивную информационную деятельность, направленную против Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Польское радио.

По словам Жарина, пропагандистские действия дополняют операцию по дестабилизации границы Республики Польша с помощью искусственно стимулированного миграционного давления.

Станислав Жарин отметил, что российские пропагандистские ячейки продолжают широко комментировать послевыборную ситуацию в Польше. Сейчас на первый план выходит нарратив о том, что польское государство и в дальнейшем будет пронизано русофобией. В то же время сообщение России указывает на то, что является вредным для Польши и общества.

Чиновник отметил, что как активизацию операции с обвинениями Польши в преступлениях против нелегальных мигрантов, так и резкое усиление нарратива о "польской русофобии" можно рассматривать как форму давления на будущее правительство.

Акцент будет также на изменении подхода Варшавы к угрозам с востока. Аппараты влияния обоих режимов отмечают "правильность" требований по сокращению численности личного состава польской армии.

В начале октября Станислав Жарин заявил, что Россия продолжает продвигать лживый образ Польши как угрозы для Калининградской области.

Он также отметил, что "белорусский пропагандистский аппарат с помощью средств массовой информации, подконтрольных дипломатическим представительствам Республики Беларусь, недавно совершил информационную провокацию, основанную на ложном утверждении, что польский вертолет нарушил белорусское воздушное пространство".