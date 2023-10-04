Премьер Британии призвал союзников дать Украине необходимое для победы

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак напомнил о весомом вкладе Британии в обороноспособность Украины и призвал партнеров дать Украине "необходимое для того, чтобы завершить работу".

Как сообщает "Европейская правда", такое сообщение он опубликовал в своем Twitter (X).

Риши Сунак напомнил, что Великобритания стала первой страной, которая приняла решение предоставить Украине танки и подтолкнула к такому шагу еще более десятка стран, а затем то же самое произошло с обучением украинских пилотов на западных истребителях.

We were the first country to send tanks to Kyiv, now more than 10 others have followed.



We were the first country to agree to train Ukrainian pilots, now over a dozen others do too.



I say this to our allies, give @ZelenskyyUa the tools, the Ukranians will finish the job. pic.twitter.com/rtTlaqNdsr — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 4, 2023

"Я говорю нашим союзникам: дайте президенту Зеленскому нужные инструменты – и украинцы завершат работу", – написал он.

Владимир Зеленский в комментариях ответил, что Украина глубоко ценит лидерство Британии в вопросе военной помощи.

Напомним, экс-министр обороны Бен Уоллес недавно опубликовал колонку, где убеждает, что Украина движется к победе и сможет достичь ее, если военная поддержка со стороны стран Запада будет своевременной и достаточной.

В то же время неофициально звучали заявления, что Великобритания уже отдала Украине большинство того, что могла отдать без рисков для собственной обороноспособности.