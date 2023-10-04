Премьер Британии призвал союзников дать Украине необходимое для победы
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак напомнил о весомом вкладе Британии в обороноспособность Украины и призвал партнеров дать Украине "необходимое для того, чтобы завершить работу".
Как сообщает "Европейская правда", такое сообщение он опубликовал в своем Twitter (X).
Риши Сунак напомнил, что Великобритания стала первой страной, которая приняла решение предоставить Украине танки и подтолкнула к такому шагу еще более десятка стран, а затем то же самое произошло с обучением украинских пилотов на западных истребителях.
We were the first country to send tanks to Kyiv, now more than 10 others have followed.— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 4, 2023
We were the first country to agree to train Ukrainian pilots, now over a dozen others do too.
I say this to our allies, give @ZelenskyyUa the tools, the Ukranians will finish the job. pic.twitter.com/rtTlaqNdsr
"Я говорю нашим союзникам: дайте президенту Зеленскому нужные инструменты – и украинцы завершат работу", – написал он.
Владимир Зеленский в комментариях ответил, что Украина глубоко ценит лидерство Британии в вопросе военной помощи.
Напомним, экс-министр обороны Бен Уоллес недавно опубликовал колонку, где убеждает, что Украина движется к победе и сможет достичь ее, если военная поддержка со стороны стран Запада будет своевременной и достаточной.
В то же время неофициально звучали заявления, что Великобритания уже отдала Украине большинство того, что могла отдать без рисков для собственной обороноспособности.