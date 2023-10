Прем’єр Британії закликав союзників дати Україні необхідне для перемоги

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак нагадав про вагомий внесок Британії в обороноздатність України та закликав партнерів дати Україні "необхідне для того, щоб завершити роботу".

Як повідомляє "Європейська правда", такий допис він опублікував у своєму Twitter (X).

Ріші Сунак нагадав, що Британія стала першою країною, яка ухвалила рішення надати Україні танки і підштовхнула до такого кроку ще більше десятка країн, а потім так само сталося із навчанням українських пілотів на західних винищувачах.

We were the first country to send tanks to Kyiv, now more than 10 others have followed.



We were the first country to agree to train Ukrainian pilots, now over a dozen others do too.



I say this to our allies, give @ZelenskyyUa the tools, the Ukranians will finish the job. pic.twitter.com/rtTlaqNdsr