CNN: США решили передать Украине конфискованное иранское оружие

Центральное командование Вооруженных сил США может уже на этой неделе объявить о предоставлении Украине конфискованного иранского стрелкового оружия и патронов к нему.

Об этом стало известно телеканалу CNN от неназванных должностных лиц, пишет "Европейская правда".

По данным CNN, речь идет о "тысячах" единиц оружия и патронов, но дополнительных деталей телеканал не приводит.

Отмечается, что администрация президента США последние несколько месяцев обдумывает, как легально передать Украине конфискованное иранское оружие, поскольку ООН требует его уничтожения или хранения.

Объявление появится тогда, когда Штаты находятся в неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине из-за сопротивления ультраправых республиканцев в Конгрессе, а украинские военные нуждаются в большем количестве денег и оружия от США и их союзников.

О намерениях передать иранское оружие Украине стало неофициально известно еще в начале года.

Тогда речь шла об отправке более 5 тысяч штурмовых винтовок, 1,6 миллиона патронов к стрелковому оружию, небольшое количество противотанковых ракет и более 7000 неконтактных подрывников, изъятых у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в работе на Иран.

Это оружие США и Франция конфисковали в рамках глобальных усилий, направленных на предотвращение контрабанды оружия Ираном в Йемен. Союзники Тегерана, хуситы, ведут восьмилетнюю войну против поддерживаемого Саудовской Аравией правительства, которое было вытеснено из столицы в 2014 году.

В июле стало известно, что украинские артиллеристы применяют для ударов по позициям россиян боеприпасы, изготовленные в Северной Корее.