Управление деньгами в Европе с ZEN.COM: быстро, выгодно, просто

ZEN.COM — це зручний та зрозумілий застосунок у телефоні для проведення миттєвих фінансових операцій. Особливо зручний він для тих, хто регулярно надсилає гроші рідним з-за кордону.

Як швидко відправити будь-яку суму у межах України, Європи та в інших країнах? Розказуємо докладно.

ZEN.COM: як надіслати кошти

За допомогою сервісу керувати власними коштами та надсилати грошові перекази в будь-яку країну світу просто. Для цього потрібно зробити лише три кроки:

завантажити додаток на телефон;

зареєструватися (українцям потрібно мати ID-картку або закордонний паспорт);

відправити необхідну суму.

Після реєстрації кожний клієнт отримує доступ до мультивалютного рахунку, що підтримує відразу 29+ типів валют. Відправляти кошти можна через:

ZEN Buddies (внутрішня система для користувачів ZEN.COM);

SEPA;

PrivatMoney.

Також можна переказувати гроші за номером картки Mastercard.

Роман, користується ZEN.COM: "Я далекобійник, тож постійно за кермом та не маю часу для відвідування банків та збирання купи документів. Сервіс ZEN.COM мені сподобався своєю простотою: встановив додаток, швидко зареєструвався за допомогою ID-картки, і все. Тепер можу керувати грошима по всьому світу".

Види переказів в ZEN.COM: що доступно

Ті, хто користуються ZEN.COM, можуть надсилати різні види переказів:

за номером карти Mastercard — швидко і по всьому світу;

— швидко і по всьому світу; PrivatMoney — найдешевший варіант, а до 18 листопада взагалі без комісій;

— найдешевший варіант, а до 18 листопада взагалі без комісій; SEPA — для переказів у ЄЕЗ, підтримується деякими українськими банками;

— для переказів у ЄЕЗ, підтримується деякими українськими банками; ZEN Buddies — миттєве та безкоштовне відправлення коштів між клієнтами ZEN.COM, потрібен тільки номер телефону.

Ольга Акопян, керівниця бізнес-розвитку ZEN.COM в Україні:

"Перекази із ZEN.COM — це вигідний спосіб відправляти гроші з Європи в Україну або інші країни. Операції швидкі та нескладні, потрібно знати лише ПІБ, номер карти/рахунку отримувача. Комісії мінімальні, а між користувачами ZEN.COM взагалі відсутні".

ZEN.COM: переваги користування

Щоб ваші близькі змогли вчасно отримати фінансову допомогу, вам не доведеться надавати купу документів, що підтверджують особу, запам’ятовувати довгий перелік реквізитів. Все виконується блискавично, просто та без зайвих комісій!

Для відправлення коштів через ZEN.COM потрібно знати:

номер рахунку/карти одержувача;

його ПІБ.

Шанс припуститися помилки — мінімальний.

Анна, користувачка ZEN.COM: "Працюючи в Європі, я маю змогу регулярно надсилати кошти батькам, які мешкають в Україні. Все робиться просто у смартфоні, тому мені не потрібно знаходити час, щоб сходити до банку. Кілька разів я збиралася поспіхом та забувала документи, тож співробітники не могли прийняти в мене гроші та зробити переказ. Доводилося їхати вдруге, а це дорого та незручно. З липня користуюся ZEN.COM, і таких проблем більше не виникає".

Надсилати гроші через ZEN.COM швидко, вигідно та просто. Немає різниці, як ви це робите — кошти зараховуються миттєво. Більше подробиць про особливості сервісу — на сайті zen.com.