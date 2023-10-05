Прекратят ли США и Польша военную помощь Украине

Намеки и угрозы Польши о прекращении военно-логистической поддержки Украины; победа в Словакии партии, которая шла на выборы с откровенно антиукраинскими лозунгами; в Вашингтоне публично обсуждают уменьшение или даже остановку помощи Украине.

Не превратился ли украиноскепсис в тренд?

Все это обсуждали на Варшавском форуме по безопасности. Подробнее о новых вызовах для Украины – в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко (из Варшавы) Катастрофа, которую надо предотвратить: как Европа готовится к возможной остановке помощи США в войне.

Ключевое впечатление от дискуссий в Варшаве – это их бешеный контраст с тем, что украинские эксперты и чиновники привыкли слышать в разговорах с польскими партнерами еще несколько недель назад.

На каждой панели, в каждой дискуссии с польским участием – и открытой, и закрытой – звучали заявления о том, что Польша – ключевой партнер Украины по безопасности.

Словом, на форуме в Варшаве все увидели Польшу, которая абсолютно, безусловно поддерживает Украину.

Если описывать ситуацию упрощенно, то можно сказать, что зерновой конфликт не исчез, но в основном он не выходит за пределы торговых вопросов.

Другая и, безусловно, ключевая проблема – это процессы, происходящие в США. И здесь, в отличие от "польского трека", Варшава принесла немного хороших новостей.

Участникам конференции оставалось констатировать: американская военная помощь Украине безальтернативна.

Но велик ли риск, что американская помощь действительно обвалится?

Несмотря на сложную политическую ситуацию в США, катастрофический сценарий далеко не гарантирован.

Даже в случае избрания Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.

"США – не монархия, и президент не всесилен. В конце концов, Конгресс и в дальнейшем будет играть роль", – напомнил один из участников форума, бывший советник президента Трампа по безопасности генерал Герберт Макмастер.

Поэтому даже если уменьшение американской помощи будет, она все равно не упадет до нуля.

Еще один результат форума, который не стоит недооценивать – это то, что в Варшаве, похоже, проявился момент в западном экспертном (да и политическом также) мнении о том, что означал для Украины Вильнюсский саммит Альянса.

На Варшавском форуме тональность большинства докладчиков приблизилась к украинской – что саммит НАТО был провалом для Украины. Об этом заговорили даже немецкие специалисты.

Конечно, и сейчас не все готовы признавать, что в Вильнюсе Украина на самом деле получила отказ в ожидаемой быстрой интеграции в НАТО; но было ощутимо, что баланс меняется.

Показательным стал диалог консервативного дипломата, главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Гойсгена с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом. Немецкий дипломат попросил литовского министра как хозяина "исторического" вильнюсского саммита НАТО рассказать о положительных последствиях, а в ответ услышал категорическое отрицание этого.

"Рады ли мы результатам саммита? Отвечу так, что мы рады тому, как на саммите сработала логистика. В этом смысле все было очень хорошо. Но что касается принятия геополитических решений... этого так и не произошло", – ответил Ландсбергис, не скрывая осуждения того, что некоторые члены Альянса не нашли смелости для приглашения Украины.

Он также раскритиковал то, что некоторые страны (и здесь на самом деле снова речь идет о США и Германии) до сих пор боятся говорить о победе Украины.

Поддержка обоих заявлений Ландсбергиса в зале показала – эти мысли сейчас становятся мейнстримовыми.

И главное, что остается непонятным – это то, как реально изменить позицию США в отношении них до следующего саммита НАТО, который состоится в июле 2024 года в Вашингтоне. Этих идей в Варшаве услышать не удалось.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко (из Варшавы) Катастрофа, которую надо предотвратить: как Европа готовится к возможной остановке помощи США в войне.