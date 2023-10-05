Как кибердипломатия может помочь Украине в достижении интересов во внешней политике

Для Евросоюза технологии еще в 2021 году стали "двигателем геополитического и глобального влияния".

Украина также прибегает к цифровой дипломатии и разрабатывает план мероприятий в сфере кибердипломатии.

О необходимости развития этих направлений – в колонке эксперта по цифровым технологиям и кибербезопасности Совета внешней политики "Украинская призма" Виктории Омельяненко Не только учиться, но и учить: что обеспечивает успехи кибердипломатии Украины.

Сначала автор колонки обращает внимание на состояние дел в Евросоюзе. По словам Виктории Омельяненко, ЕС прибегает к цифровой дипломатии, чтобы отстаивать и распространять человекоцентрический подход и демократические принципы в сфере регулирования цифровых технологий на международном уровне.

Для этого, отмечает эксперт, внедряет соответствующее законодательство (закон о защите персональных данных; об искусственном интеллекте и т.д.), усиливает координацию между странами-членами на международных заседаниях, развивает двусторонние и региональные партнерства, а также работает над улучшением диалога с технологической индустрией и другими стейкхолдерами.

Также Евросоюз прибегает к кибердипломатии, чтобы в рамках международного сотрудничества защищать свое киберпространство, добавляет Виктория Омельяненко. В 2017 году ЕС запустил соответствующий инструментарий, например санкции за злонамеренную кибердеятельность.

Евросоюз активно развивается в направлении киберзащиты с имеющимися восемью киберпроектами PESCO и рядом других инструментов, а также активно приобщается к сотрудничеству с НАТО.

Автор колонки указывает, что Украина тоже прибегает к цифровой дипломатии, что способствует, в том числе, развитию партнерств. Это и о распространении эффективных цифровых решений на международном уровне, таких как портал "Дія". Например, сотрудничество с Эстонией по запуску страной мобильного приложения mRick на базе "Дії" стало проявлением такой цифровой дипломатии.

Но на данном этапе в центре внимания Украины, отмечает Виктория Омельяненко, находится именно кибердипломатия, инструменты которой должны защищать киберпространство. В апреле 2023 года в изданном плане действий по реализации Стратегии внешней политики Украины четко прослеживается связь внешней политики с кибербезопасностью.

Кибербезопасность является составляющей отношений с ЕС, НАТО, США и сотрудничества с другими странами, ведь Украина имеет практический опыт устойчивости и противодействия вторжению России в ее киберпространство еще с 2014 года, который является ценным для партнеров.

Эксперт напоминает, что в июле 2023 года на заседании Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) было принято решение создать план мероприятий в сфере кибердипломатии Министерством иностранных дел и для коммуникации с международными партнерами.

Это важный шаг для Украины, очень своевременный и необходимый. Именно кибердипломатия как отдельное направление может на данном этапе стать возможностью для Украины в сфере достижения внешнеполитических интересов.

Для этого, во-первых, в Украине должно быть закреплено четкое распределение обязанностей между государственными органами в сфере кибердипломатии.

Во-вторых, план действий по кибердипломатии должен содержать четкие цели.

Должен быть выделен перечень партнеров, с которыми Украина хочет усилить сотрудничество, а также сформированы четко выделенные "лучшие украинские практики" в сфере кибербезопасности и собственные потребности в помощи.

"Кибердипломатия – это сфера, где Украина может строить эффективные взаимовыгодные партнерства и распространять свои практики, что в свою очередь в рамках сотрудничества с ЕС и НАТО может также служить ускорению европейской и евроатлантической интеграции. Тот же подход должен экстраполироваться и на цифровую политику в целом", – уверена эксперт.

Подробнее – в колонке Виктории Омельяненко Не только учиться, но и учить: что обеспечивает успехи кибердипломатии Украины.