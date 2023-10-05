Комитеты Европарламента поддержали многолетний план поддержки Украины на 50 млрд евро

Комитеты Европарламента по бюджетным вопросам и иностранным делам абсолютным большинством поддержали предложение многолетнего плана поддержки Украины объемом 50 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в пресс-службе.

Речь идет о новом инструменте Ukraine Facility, на который закладывают 50 млрд евро на 2024-2027 годы в виде грантов и займов на поддержку восстановления, восстановления и модернизации Украины. Такое предложение внесла Еврокомиссия в июне 2023 года.

В голосовании на комитетах план поддержали 86 голосами "за", тогда как против проголосовали шесть членов и двое воздержались.

Программа для Украины на 50 млрд евро является частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС в связи с рядом кризисных событий, произошедших после 2021 года. Евродепутаты считают, что этот инструмент нужно одобрить как можно быстрее, в рамках общего пересмотра бюджета, чтобы с завершением текущего календарного года иметь понятный источник финансирования для поддержки Украины. Его должны включить также в годовой бюджет 2024 года, переговоры о котором будут вестись в ноябре.

Одно из ключевых требований евродепутатов – использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Также это предохранители от коррупции, мошенничества и других нарушений в использовании европейских средств в Украине. Среди прочего, депутаты отмечали, что финансирование не должны получать компании с олигархическим влиянием.

При рассмотрении в комитетах в проект внесли некоторые изменения для большей прозрачности. В частности, это предусматривает создание отдельного сайта о средствах, выделенных Украине на конкретные цели, и шаги, которые со своей стороны осуществила Украина, чтобы получить помощь. Евродепутаты хотят, чтобы взносы от третьих стран и международных учреждений также публиковались.

План по реформам и инвестициям с участием ЕС должны согласовывать в консультациях с Верховной Радой.

Проект вынесут на голосование во время пленарной сессии 16-19 октября. Когда Совет ЕС согласует свою скоординированную позицию, начнутся переговоры с отдельными странами-членами.

По информации СМИ, Венгрия хочет разделить этот пакет поддержки и предлагает изначально согласовать 25 млрд евро.