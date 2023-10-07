Столтенберг о риске "эскалации": он бледнеет по сравнению с тем, что Путин может выиграть войну

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение Германии о предоставлении Украине еще одной системы Patriot и подчеркнул, что нельзя позволить России выиграть в Украине.

Об этом он сказал в интервью Welt, сообщает "Европейская правда".

Глава НАТО особо отметил недавние заявления Берлина о новых поставках вооружений: "Я приветствую заявление Германии о том, что она пришлет Украине еще одну систему противовоздушной обороны типа Patriot", – сказал Столтенберг.

"Я понимаю беспокойство, что наша поддержка Украины несет риск эскалации, но этот риск бледнеет по сравнению с тем, что мы позволим Путину выиграть эту войну. Если Путин выиграет войну в Украине, он, скорее всего, снова прибегнет к насилию", – подчеркнул генсек.

"Мы можем ожидать новых российских атак на украинскую энергосистему. Противовоздушная оборона имеет решающее значение для спасения украинских жизней", – подчеркнул Столтенберг.

Пока в Германии снова набирают обороты дебаты о том, стоит ли Берлину поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, Столтенберг нашел слова похвалы в адрес Берлина.

"Поставка оружия – это национальное дело. Я приветствую решительную поддержку Украины со стороны Германии", – отметил он.

Глава Альянса также прокомментировал угрозы Москвы относительно возможного использования тактического ядерного оружия. "Ядерная риторика России является абсолютно безответственной, но риск применения Россией ядерного оружия остается низким", – сказал Столтенберг.

По его словам, Москва осознает, что ядерная война никогда не может быть выиграна и никогда не должна вестись. "Конечно, мы продолжаем очень внимательно следить за деятельностью России. НАТО – ядерный альянс, и ядерное сдерживание работает уже 75 лет", – сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц 5 октября объяснил, что Германия до сих пор не приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку пытается не допустить "эскалации" войны.

Издание Bild ранее сообщало: канцлер обеспокоен тем, что для того чтобы Украина могла использовать ракеты Taurus, Берлин должен будет предоставить геоданные о российских целях. Таким образом, по мнению канцлера, Германия будет вынуждена принять более активное участие в войне.