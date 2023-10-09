"Венецианка" раскритиковала идею ограничений для экс-членов пророссийских партий

Венецианская комиссия раскритиковала украинский проект закона об ограничении участия в политической жизни лиц, которые были членами запрещенных в Украине политических партий, таких как ОПЗЖ и "Партия Шария".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Венецианская комиссия готовила заключение совместно с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), поскольку вопрос касается, в том числе выборов.

Законопроект №9081 предусматривает ограничение в участии управлением государством членов политических партий, деятельность которых в Украине запретили вскоре после начала полномасштабной войны, на 10 лет после завершения действия военного положения.

Венецианская комиссия и БДИПЧ признают, что сразу после завершения действия военного положения определенные ограничения могут быть оправданы, но считают, что такие временные рамки слишком долгие.

"Учитывая исключительную историческую ситуацию, в которой сейчас оказалась Украина, Венецианская комиссия и БДИПЧ считают, что проект закона легитимно направлен на защиту, среди прочего, государственной независимости, демократического строя и национальной безопасности. Однако он применяется автоматически на едином основании партийного членства и того, что лицо занимало выборную должность, и неизбирательно, не различая между членами партий, которые активно причастны к противоправным действиям, приписываемым политической партии, и поэтому, если бы были избраны, представляли бы угрозу для демократического строя и нацбезопасности, и теми, кто выполнял нейтральные функции", – отмечают в заключении.

Венецианская комиссия и БДИПЧ отмечают, что ограничения охватывают большую группу лиц и возлагают на них коллективную ответственность за противоправные действия партии, к которой они принадлежали, без рассмотрения каждого случая отдельно, что "противоречит принципу пропорциональности и может привести к произвольным решениям".

Авторы заключения рекомендуют Украине:

- ввести "соответствующие критерии и эффективную индивидуальную оценку", на основании которых ограничения права избираться будут применяться только к тем представителям партий, которые своими действиями и высказываниями создавали угрозу для нацбезопасности и демократии и активно способствовали противоправным целям запрещенных партий и поэтому представляют угрозу в случае переизбрания;

- после отмены военного положения сократить до "наименьшего срока" время действия ограничений и обеспечить, что более длительный срок ограничений будет применяться только к лицам, которые являются наиболее серьезной угрозой для нацбезопасности и демократического строя, и на основании решений соответствующих судов об их личной ответственности;

- предоставить лицам, подпадающим под ограничения, доступ к процедурным предохранителям в процессе оценки и возможность обжаловать ограничения их прав и просить о судебном пересмотре решения о лишении права избираться.

"Выполнение этих рекомендаций важно для избежания негативного баланса между легитимной целью защиты демократического строя и нацбезопасности государства и необходимостью обеспечить равные условия политического соревнования, без непропорционального влияния на жизненно важную роль, которую играют все участники политической жизни в обеспечении плюрализма, и без угроз для представительского характера законодательной власти", – отмечается в заключении.

Напомним, в сентябре Верховная Рада Украины приняла закон "О национальных меньшинствах" с частичным учетом рекомендаций Венецианской комиссии.