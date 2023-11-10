Суд во Франции отклонил запрос на экстрадицию украинского миллиардера Жеваго

Суд во Франции отклонил запрос Украины на экстрадицию украинского миллиардера Константина Жеваго, которого обвиняют в хищении средств.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В пресс-службе суда 10 ноября сообщили, что запрос на экстрадицию Константина Жеваго в Украину отклонили.

"Суд пришел к выводу, что страна, которая подает запрос, не может гарантировать рассмотрение дела господина Жеваго в суде, который может обеспечить основополагающие процедурные гарантии и право на защиту", – приводит Reuters цитату из решения, имеющегося в его распоряжении.

Напомним, экс-нардепа Жеваго задержали в декабре 2022 года на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах по запросу украинской стороны по подозрению в хищении и отмывании денег, связанных с исчезновением 113 миллионов долларов из обанкротившегося банка "Финансы и кредит".

Украина выдала ордер на арест Жеваго в 2019 году, а международный ордер – в 2021 году. Константин Жеваго отрицает все обвинения.

В январе 2023 года Жеваго во Франции выпустили из-под стражи под залог с запретом выезда из страны.