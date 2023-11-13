Что Украине нужно сделать, чтобы завершить переговоры о членстве в ЕС за несколько лет

На прошлой неделе Еврокомиссия обнародовала отчет о расширении Евросоюза. В этом документе Брюссель впервые признал, что Украина "созрела" к началу вступительных переговоров.

Важно понимать, что к вступлению в ЕС одновременно с Украиной направляются еще несколько государств, и нужно "запрыгнуть" в ближайшую волну расширения, потому что дальше может быть пауза. А значит, нам надо догнать кандидатов-лидеров.Что это за страны? И действительно ли на их прогресс надо равняться?

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко проанализировал огромный набор отчетов Еврокомиссии и обнаружил, что Украина, к сожалению, не является лидером среди государств-кандидатов. Подробнее о состоянии евроинтеграции Украины и других государств-кандидатов – в аналитике Кандидатская гонка: кто опережает Украину на пути в ЕС и реально ли их догнать.

В правительстве говорят о высоком уровне готовности Украины к вступлению и обещают завершить переговоры за два года. Но есть вопрос, так ли это?

Наша сила и наш потенциальный рецепт успеха – в скорости реформ. Здесь у нас неплохие результаты, но все равно не лучшие, потому что по этому показателю лидером является Молдова (которая, впрочем, немного позади нас по уровню евроинтеграции).

Но наша нынешняя скорость и близко не дает надежды на завершение переговоров за два года. Чтобы достичь членства в обозримой перспективе, нам надо двигаться в десять раз быстрее.

А сейчас мы с Молдовой позади всех других государств, с которыми ЕС ведет или начинает переговоры – а это Албания, Черногория, Северная Македония и Сербия, уровень которых сейчас примерно одинаковый. Причем Албания, на которую в Украине обычно не обращают внимания, осталась единственным государством Балкан, которое продолжает продвигаться к членству.

Зато Турция демонстрирует уровень катастрофы в отношениях с Западом и год за годом продолжает отдаляться от Европы. Хотя по экономическим разделам эта страна является наиболее интегрированной с ЕС и имеет замечательные средние оценки, в реальности она, по сути, потеряла шансы на вступление.

Чтобы вступить в ЕС, Украина должна как можно скорее наверстать отставание от балканских кандидатов.

То же касается и Молдовы, с которой мы политически связаны в вопросе членства в ЕС.

Сейчас обе наши страны наработали "на двоечку": Молдова имеет средний балл 1,92, а Украина – 2,27.

Но есть и хорошая новость. Именно наши государства, Украина и Молдова, являются лидерами роста, хотя его скорость пока все равно недостаточна.

Наши показатели кажутся "удачными" лишь потому, что большинство других кандидатов (не только Грузия, но и государства Балкан) стагнируют и вообще не проводят реформ. Между тем даже молдавские темпы реформ (+6,5 балла за год) означают, что понадобится около 15 лет для полного выполнения требований ЕС (по 5 баллов по всем главам и закрытие переговоров по ним).

Нечего и говорить, что это – абсолютно неприемлемые темпы.

Поэтому в следующем году, не дожидаясь даже формального открытия переговоров, Украине следует нарастить темпы реформирования в десять раз, потому что только так можно достичь нынешнего уровня евроинтеграции наших конкурентов – государств Западных Балкан. "В десять раз" – это буквальная оценка, а не образное выражение. Другой вопрос, реальная ли это задача...

Итак, нашими конкурентами за "приз" в виде членства в Евросоюзе являются Черногория, Северная Македония и Албания. Последняя немного отстает от коллег по уровню интеграции (2,7 балла против 3-3,1 у соседей). Однако по уровню энтузиазма албанцы – явные лидеры. Они являются единственным государством стагнирующего региона, которое продолжает активно проводить реформы, как свидетельствует анализ "Европейской правды". А значит, Украине стоит обращать особое внимание на эту страну.

Подробно – в аналитике Сергея Сидоренко Кандидатская гонка: кто опережает Украину на пути в ЕС и реально ли их догнать.