Стефанішина пояснила, як планує завершити переговори про вступ до ЄС за два роки

В уряді наполягають на здатності України завершити переговори про вступ до ЄС протягом двох років, але при цьому важливо розуміти, що цей дворічний період ще не розпочався.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина на пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Стефанішина наголосила, що у цій оцінці вона виходить з тієї швидкості впровадження права ЄС, яку демонструє Україна, та з політичної волі, що наявна у Євросоюзі.

"Україні реально за два роки виконати свою роботу, зважаючи на те, як ми рухаємося", – заявила вона.

Заяви про здатність уряду до вступу до ЄС протягом двох років звучать від минулого року. Ольга Стефанішина, утім, нагадала, що наразі переговори не стартували, а отже, некоректно рахувати від часу політичних заяв уряду про його наміри.

"Я рахую від початку переговорів. Тобто коли ми кажемо про те, що пройшов понад рік (від отримання статусу кандидата та перших заяв. – ЄП) – то у моєму розумінні цей рік ніколи не зараховувався у дворічний період", – пояснила вона.

Як відомо, для початку формальних переговорів Україна має отримати "зелене світло" від ЄС про виконання нею чотирьох висунутих Єврокомісією критеріїв (оцінка очікується у березні), а також провести міжурядову конференцію щодо затвердження переговорної рамки, провести скринінг українського законодавства, після чого – відкрити переговорні глави. Детально про ці етапи та про рішення ЄС щодо них читайте у статті "Жовте світло для України".

Між тим у ЄС готові на прискорення процедури. Посол ЄС Катаріна Матернова заявила у четвер, що немає чіткого сценарію вступу України до ЄС, і потрібні лише два елементи.

Також Ольга Стефанішина відповіла на запитання про те, чи виконуватиме Україна вимоги про "права російської меншини" на шляху до ЄС.