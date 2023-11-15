Где могут быть проблемы при подготовке Украины к вступлению в ЕС

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС.

Решение об открытии переговоров должно быть утверждено во время саммита Европейского совета 14-15 декабря, а Украине для начала переговоров следует выполнить еще четыре требования.

Требование относительно закона о лоббизме вызывает в этом перечне наибольшее беспокойство.

Подробнее об этом и о других "подводных камнях" на пути Украины в Евросоюз – в колонке Александры Буланы и Любови Акуленко из Украинского центра европейской политики Неприятные сигналы от ЕС: на что уже сейчас нужно обратить внимание Украине.

Авторы колонки напоминают, что если Европейский совет в середине декабря утвердит рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров, следующим шагом должно стать принятие переговорной рамки – устанавливает указания и принципы для проведения вступительных переговоров. После чего должна состояться Первая межправительственная конференция, а также проведение скрининга законодательства страны-кандидата.

"И только тогда началось бы открытие и закрытие кластеров, или собственно переговоры", – объясняют эксперты.

Однако, как пишут Булана и Акуленко, в решении Еврокомиссии указано, что переговорная рамка должна быть принята только после выполнения Украиной еще четырех требований. В частности, по увеличению численности НАБУ, расширению полномочий НАПК, принятию закона о лоббизме и изменению законодательства о национальных меньшинствах с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Требование относительно закона о лоббизме вызывает в этом перечне наибольшее беспокойство, подчеркивают представительницы Украинского центра европейской политики.

"Проблема заключается в том, что с момента принятия решения о предоставлении Украине статуса страны-кандидата и выдвижения семи рекомендаций Еврокомиссии необходимость принятия этого закона публично до сих пор ни разу не упоминалась", – подчеркивают авторы колонки.

По их словам, Украина пока не готова к имплементации этого требования, даже с точки зрения юридической техники.

Глава представительства Евросоюза в Украине Катарина Матернова, комментируя это требование, отметила, что некоторые из требований, которые будут выдвигаться к Украине в процессе переговоров о вступлении, не предусмотрены законодательством ЕС, "но это часть фундаментальных ценностей ЕС".

"И это действительно так. Когда процесс переговоров дойдет до открытия кластеров законодательства ЕС, то первым таким кластером будет "Основополагающие реформы", – отмечают эксперты.

Кластер "Основополагающие реформы" включает такие главы, как Судебная система и основные права (23 глава), Справедливость, свобода и безопасность (24 глава), а также другие.

По словам Буланы и Акуленко, новая методология расширения ЕС предусматривает, что в таких главах к стране выдвигаются так называемые промежуточные целевые индикаторы (interim benchmarks), которые страна должна выполнить, чтобы продемонстрировать прогресс в соответствующем секторе.

"И наш интерес, чтобы они были четко сформулированы и не позволяли неоднозначных трактовок, как это было с семью кандидатскими требованиями. Также важно, чтобы в процессе выполнения эти требования не трансформировались в новые, как это произошло с законом о лоббировании. Иначе процесс переговоров о вступлении в ЕС рискует превратиться в историю, которая никогда не завершается", – обращают внимание эксперты.

Представительницы Украинского центра европейской политики в отчете, опубликованном вместе с рекомендацией Еврокомиссии начать переговоры с Украиной, уже увидели отдельные случаи, когда рекомендации для Украины явно выходят за рамки имплементации acquis ЕС.

Напомним, что согласно правительственной оценке, Украина должна имплементировать более 3 тысяч актов ЕС. Учитывая масштаб этой задачи и объем ресурсов и времени, которых она потребует, для Украины важно отстаивать позицию о том, чтобы не брать на себя обязательств сверх тех, что предусмотрены законодательством ЕС.

Для Украины важно занять проактивную позицию в переговорах.

И гражданское общество, и бизнес-среда должны присоединиться к этому процессу и способствовать государству в подготовке к переговорам и наработке переговорной позиции.

Подробнее – в колонке Александры Буланы и Любови Акуленко Неприятные сигналы от ЕС: на что уже сейчас нужно обратить внимание Украине.