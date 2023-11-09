Посол ЄС пояснила, чому ухвалення закону про лобіювання стало вимогою до України

Очільниця представництва Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова підтвердила, що Євросоюз вимагає від України ухвалення закону про лобіювання, причому ця вимога була узгоджена на рівні президентів.

Про це вона заявила, відповідаючи на запитання "Європейської правди", на спільній пресконференції з віцепрем’єркою з євроінтеграції Ольгою Стефанішиною.

Матернова не стала заперечувати того, що ця вимога не пов’язана із впровадженням Україною масиву права ЄС, або EU acquis, у рамках переговорів про вступ, оскільки у праві ЄС насправді немає формалізованих загальноєвропейських правил у цій сфері.

Утім, за її словами, Україна має бути готова до того, що дорогою до вступу в ЄС Київ буде стикатися з подібними вимогами.

"(Серед європейських стандартів та вимог) є речі, які є в acquis, а є ті, яких там немає", – наголосила вона.

"Причина у тому, що початково ЄС був об’єднанням шести розвинених держав, і вже потім до нього долучалися інші. Тому у нас є фундаментальні питання, які не врегульовані спільним правом ЄС, але вони все одно важливі для членства в Євросоюзу. Наприклад, стандарти судочинства не врегульовані acquis. Немає спільного правила щодо децентралізації. Але це частина фундаментальних цінностей ЄС", – пояснила Матернова.

Катаріна Матернова також окремо підкреслила, що ЄС буде зважено оцінювати зміст цього законопроєкту, щоб він не завдав шкоди: "Ми точно не хочемо розвалити громадянське суспільство".

Ольга Стефанішина зі свого боку підтвердила, що в суботу під час візиту до Києва президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн обговорювалися чотири вимоги включно із законом про лобіювання. "Ми мали офіційне прохання від Єврокомісії не поспішати з цим законом, щоб його нормально ухвалити, у нормальній редакції... Необхідно, щоб наше громадянське суспільство перейшло на наступний рівень, але не розвалити в цьому процесі громадянське суспільство", – заявила вона.

Стефанішина визнала, що ця вимога не пов’язана з виконанням семи рекомендацій, та не виключила, що саміт ЄС перегляне список, але водночас підкреслила, що Україна готова виконати цю вимогу і схвалити закон.

"Ми будемо це виконувати... І треба розуміти, що в парламенті є шалений апетит ухвалити цей закон, і також є таке бажання з боку НАЗК", – пояснила віцепрем’єрка.

Про нові вимоги ЄС читайте у статті "Жовте світло для України".

Як повідомляла "ЄвроПравда", уряд підтвердив готовність провести переговори з ЄС за два роки. Посол заявила, що немає чіткого сценарію вступу України до ЄС, і потрібні лише два елементи.