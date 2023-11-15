СМИ: ЕС предлагает запретить экспорт в РФ двигателей для дронов

Евросоюз предложил запретить экспорт станков и деталей машин, с помощью которых Россия производит оружие, используемое на войне против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на полученные документы ЕС.

В публикации говорится, что это предложение содержится в 12-м пакете санкций ЕС, который также включает запрет на экспорт бриллиантов и меры по усилению контроля за соблюдением верхней границы цен на российскую нефть.

Как отмечает агентство, ЕС предлагает добавить в список товаров с ограниченным доступом химикаты, литиевые батареи, термостаты, а также двигатели и сервомоторы для беспилотников.

Bloomberg уточняет, что страны-члены Евросоюза должны обсудить предложения на этой неделе, и они могут измениться до того, как будут одобрены.

Основное внимание нового пакета санкций направлено на дальнейшее ограничение способности Кремля обходить санкции ЕС и поддерживать свою военную машину, а также на сокращение источников доходов Москвы.

ЕС также предлагает:

- запретить россиянам занимать должности в европейских компаниях, которые предоставляют услуги счетов и хранения криптоактивов;

- запретить предоставление лицензий на программное обеспечение для управления предприятиями и программное обеспечение для промышленного дизайна и производства;

- требовать, чтобы фирмы в Европе, которые принадлежат или контролируются россиянами или российскими юридическими лицами, получали разрешение на перевод средств за пределы ЕС;

- ввести требование, чтобы экспортеры включали в свои контракты пункты, запрещающие реэкспорт в РФ определенных товаров.



Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель спрогнозировал, что новый, двенадцатый пакет санкций против России может быть согласован и представлен уже на этой неделе.

По данным Bloomberg, предложения 12-го пакета санкций ЕС предусматривают ограничения на торговлю товарами совокупной стоимостью около 5 миллиардов евро.

В новом пакете могут присутствовать более 100 физических и четыре десятка юридических лиц. Обсуждают также запрет трудоустройства россиян на работу в так называемые "чувствительные" сектора и репатриации российских активов в ЕС.

Обсуждение новых санкций сдвинулось с мертвой точки после того, как министры иностранных дел стран "Группы семи" на встрече в Японии дали зеленый свет на введение ограничений в отношении бриллиантов российского происхождения.