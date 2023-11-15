ЗМІ: ЄС пропонує заборонити експорт до РФ двигунів для дронів

Євросоюз запропонував заборонити експорт верстатів та деталей машин, за допомогою яких Росія виробляє зброю, що використовується на війни проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на отримані документи ЄС.

У публікації йдеться, що ця пропозиція міститься в 12-му пакеті санкцій ЄС, який також включає заборону на експорт діамантів та заходи щодо посилення контролю за дотриманням верхньої межі цін на російську нафту.

Як зазначає агентство, ЄС пропонує додати до списку товарів з обмеженим доступом хімікати, літієві батареї, термостати, а також двигуни та сервомотори для безпілотників.

Bloomberg уточнює, що країни-члени Євросоюзу мають обговорити пропозиції цього тижня, і вони можуть змінитися до того, як будуть схвалені.

Основна увага нового пакета санкцій спрямована на подальше обмеження здатності Кремля обходити санкції ЄС та підтримувати свою військову машину, а також на скорочення джерел доходів Москви.

ЄС також пропонує:

заборонити росіянам обіймати посади в європейських компаніях, які надають послуги рахунків та зберігання криптоактивів;

заборонити надання ліцензій на програмне забезпечення для управління підприємствами та програмне забезпечення для промислового дизайну й виробництва;

вимагати, щоб фірми в Європі, які належать або контролюються росіянами або російськими юридичними особами, отримували дозвіл на переказ коштів за межі ЄС;

запровадити вимогу, щоб експортери включали до своїх контрактів пункти, що забороняють реекспорт до РФ певних товарів.

Раніше високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель спрогнозував, що новий, дванадцятий пакет санкцій проти Росії може бути погоджений і представлений уже цього тижня.

За даними Bloomberg, пропозиції 12-го пакета санкцій ЄС передбачають обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 мільярдів євро.

У новому пакеті можуть бути присутні понад 100 фізичних та чотири десятки юридичних осіб. Обговорюють також заборону працевлаштування росіян на роботу в так звані "чутливі" сектори й репатріації російських активів у ЄС.

Обговорення нових санкцій зрушило з мертвої точки після того, як міністри закордонних справ країн "Групи семи" на зустрічі в Японії дали зелене світло на запровадження обмежень стосовно діамантів російського походження.