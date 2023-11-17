Британия обещает поддержку компаниям оборонпрома, которые в том числе помогают Украине

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что его правительство будет поддерживать компании оборонной промышленности страны, которые в частности оказывают помощь Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

По его словам, британские оборонные компании обеспечивают безопасность страны, а также помогают таким странам, как Украина, защищать свою свободу и выступают глобальными чемпионами для Великобритании.

"Мы будем поддерживать их против тех, кто хочет лишить отрасль финансирования из-за так называемых этических правил инвестирования, которые являются не только аморальными, но и опасными", – отметил Шаппс.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что РФ напрасно надеется переждать войну.

Перед этим министр обороны Британии Грант Шаппс заверил, что Британия продолжит вместе с союзниками предоставлять Украине "то, что ей нужно для победы".

После сентябрьского заседания формата "Рамштайн" он анонсировал десятки тысяч артиллерийских снарядов для Украины.