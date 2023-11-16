Кэмерон во время визита в Киев: РФ напрасно надеется переждать войну

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время своего визита в Киев подчеркнул, что поддержка Украины в развязанной Россией войне будет сохраняться.

Его заявление приводит пресс-служба британского МИД, сообщает "Европейская правда".

Кэмерон отметил, что российским властям не удастся "переждать эту войну", пока на Западе потеряют интерес к Украине.

"Россия считает, что она может переждать эту войну, и что Запад в конце концов сосредоточит свое внимание на чем-то другом. Это очень далеко от истины. В моих первых переговорах с президентом Зеленским в моей новой роли я четко дал понять, что Великобритания и наши партнеры будут поддерживать Украину и ее народ столько времени, сколько потребуется для достижения победы", – подчеркнул он.

Кэмерон отметил, что Украине за последние три месяца удалось оттеснить Россию в Черном море и открыть жизненно важные морские торговые пути для украинской экономики и мировых поставок продовольствия.

Во время визита Кэмерон также обсудил стремление к вступлению Украины в НАТО с вице-премьером Ольгой Стефанишиной, а с премьер-министром Денисом Шмыгалем говорили о планах по восстановлению и реконструкции Украины.

Глава британского МИД также посетил инновационно-технологический хаб Unit City, где встретился с молодыми предпринимателями.

Кэмерон первый рабочий визит за границу на своем посту совершил в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

На встрече Кэмерон заверил, что Великобритания будет работать над тем, чтобы сохранить внимание к Украине.

Во время визита он также встретился с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.