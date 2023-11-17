В Польше создали парламентскую группу для взыскания репараций с Германии и России

В Польше сформировали парламентскую группу по репарациям от Германии и России за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел Аркадиуш Мулярчик, пишет "Европейская правда".

"Мы создали парламентскую группу по вопросам репараций, компенсаций и возмещений, причитающихся Польше от Германии, и оценки размера компенсации, причитающейся Польше от России за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, в соответствии с постановлением Сейма от 14 сентября 2022 года", – сообщил Мулярчик в социальных сетях.

Как он отметил, в состав группы вошли президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, глава Министерства культуры и национального наследия Петр Глинский и другие политики "ПиС", среди которых Марек Кухцинский, Казимеж Смолинский, Вальдемар Буда, Марек Аст и Петр Бабинец.

Мулярчик подчеркнул, что вопрос выплаты репараций Польше за потери во Второй мировой войне "не исчезнет с национальной и международной политической сцены".

1 сентября прошлого года в Польше был представлен отчет о потерях, которые понесла Польша в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны.

3 октября прошлого года министр иностранных дел Збигнев Рау подписал дипломатическую ноту к немецкой стороне относительно военных репараций. В ней Польша требует, среди прочего, возмещения материальных и нематериальных убытков на сумму 6,2 трлн злотых ($1,32 трлн), а также компенсации за нанесенный ущерб.

По словам немецкого правительства, вопрос репараций и военных возмещений остается закрытым, и правительство Германии не намерено вступать в переговоры по этому поводу.

Также в Польше обещали подготовить отчет по репарациям, которые хотят взыскать с России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.