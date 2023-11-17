Нидерланды предоставят Украине дополнительные 2 млрд евро военной помощи в следующем году

Правительство Нидерландов выделило дополнительные 2 миллиарда евро на военную помощь Украине в 2024 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила руководительница Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, которую цитирует Reuters.

По ее словам, это решение означает, что поддержка Украины в войне против России остается непоколебимой.

Эти средства являются частью более широкого пакета помощи, который Нидерланды предоставят Украине в следующем году, включая начальные 102 миллиона евро на реконструкцию и гуманитарную помощь, которые будут увеличены в течение года в случае необходимости.

Оллонгрен отметила, что после принятия последнего пакета общая сумма поддержки, которую Нидерланды предоставили Украине, составляет около 7,5 миллиардов евро.

"Для меня наиболее важным является то, что в следующем году мы предоставим дополнительно 2 миллиарда евро на военную помощь. "Это сохранит нашу поддержку Украины и обеспечит ее непрерывность, что является критически важным для Украины", – сказала она, имея в виду выборы 22 ноября в Нидерландах, которые изменят состав правительственной коалиции.

Напомним, в начале ноября Оллонгрен после визитов в Харьков и Киев пообещала выделить Украине 500 миллионов евро на боеприпасы.

Читайте интервью Кайсы Оллонгрен "ЕвроПравде" во время ее сентябрьского визита: "Есть условия поставки F-16, поэтому реальный срок – 2024 год".