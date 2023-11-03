Нидерланды пообещали Украине боеприпасов на 500 млн евро

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен после визитов в Харьков и Киев пообещала выделить Украине 500 миллионов евро на боеприпасы.

Об этом сообщила нидерландская ежедневная газета Het Parool, пишет "Европейская правда".

Оллонгрен сказала, что средства будут выделены до середины следующего года. По ее словам, Украина способна продолжать борьбу, если она знает, что "мы продолжаем присылать такие вещи".

Нидерланды, отметила Оллонгрен, пообещали и в дальнейшем обеспечивать "постоянный поток определенных боеприпасов". "Украинцы, на передовой ли, в городе или в правительстве, все еще такие же боевые, как и в начале (полномасштабного вторжения РФ. – Ред.)", – сказала Оллонгрен.

Кайса Оллонгрен общается с украинскими военными во время визита в Украину фото: Twitter (Х) оллонгрен

Оллонгрен во время визита в Киев встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава государства поблагодарил за ее большое внимание к Украине, роль страны в коалиции F-16 и передаче других важных видов вооружения

Напомним, недавно Украина начала с Нидерландами двусторонние переговоры о "гарантиях безопасности".

Читайте интервью Кайсы Оллонгрен "ЕвроПравде" во время ее сентябрьского визита: "Есть условия поставки F-16, поэтому реальный срок – 2024 год".