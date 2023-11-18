Канада проверяет возможную продажу своей системы противодействия дронам в Россию

Министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что правоохранители и разведывательные службы проверят информацию о возможной продаже системы противодействия беспилотникам канадской компании Skycope Technologies Российскому технологическому университету ("МИРЭА").

Об этом Блэр сказал в пятницу, выступая на открытии Международного форума по безопасности в Галифаксе, сообщает "Европейская правда".

Министр указал, что у него вызывают "значительное беспокойство" сообщения о возможной продаже из Канады в Россию подсанкционных технологий, хотя ситуация со Skycope Technologies еще требует проверки.

"Это вопрос, который будет расследоваться нашими правоохранительными органами и службами национальной безопасности и разведки. И если нарушение санкций, которые мы ввели, действительно имело место, существуют юридические процедуры, которые могут быть применены", – добавил он.

Блэр уточнил, что не может комментировать, о каких именно процедурах может идти речь, до проведения расследования, "но я хочу заверить вас, что мы относимся к этому вопросу очень серьезно".

В четверг российский портал "Агентство", связанный с российским расследовательским медиа "Проект", сообщил о приобретении "МИРЭА" радара-детектора для обнаружения беспилотников SkyEye канадской компании Skycope Technologies за 4,5 миллиона рублей (50 тысяч долларов).

Российский технологический университет, согласно данным сайта о государственных закупках России, объявил тендер на SkyEye 11 мая, а получил ее уже 7 июня. Продукция Skycope Technologies должна подпадать под санкции Канады против России.

В Skycope накануне заявили, что не продавали свою продукцию российским клиентам и считают, что информация о закупке может быть фейком или же РФ похитила их технологии.

Радар-детектор SkyEye может распознавать более 330 моделей дронов на расстоянии до 35 километров на открытой местности и до 10 километров в городе.

Это не первый случай, когда Россия, вероятно, находит пути уклоняться от введенных на технологический импорт санкций. В прошлом году канадская Tallysman Wireless подтвердила, что ее продукция была найдена в дронах "Шахед-136", которые Россия использует для атак на инфраструктуру в Украине.