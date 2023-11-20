Как меняются настроения в Армении относительно России, ЕС и НАТО

Армянское общество радикально изменило свое отношение к РФ – теперь почти никто не верит российским обещаниям о партнерстве и защите.

О том, достаточно ли этого для выхода Армении из сферы влияния РФ и сможет ли страна реально развернуться на Запад, редактор "Европейской правды" Юрий Панченко поговорил с Микаэлем Золяном, политологом и бывшим депутатом от партии премьера Пашиняна "Гражданский договор".

Рекомендуем посмотреть запись этого разговора на YouTube-канале "Европейской правды". А ключевые тезисы разговора – в материале Выход из ОДКБ, разворот на Запад и месть РФ: политолог о новой внешней политике Армении.

Армения стратегически свой выбор уже сделала. И этот выбор заключается в том, что чем дальше она будет находиться от России, тем лучше.

И это выбор не столько правительства, а, как мне кажется, всего общества.

Другое дело, как Армении выйти из этих токсичных отношений без дальнейших тяжелых последствий.

Мы уже получили этническую чистку в Нагорном Карабахе, которая прошла при молчаливом участии так называемых российских миротворцев. При этом у России остается немало других рычагов давления, которые она может использовать против Армении.

Поэтому власти Армении стараются максимально осторожно вести этот процесс.

В Армении значительная часть гражданского общества выступает с требованиями выйти из ОДКБ, выйти из Евразийского экономического союза, заявить о желании вступить в ЕС и даже в НАТО.

Пока что эти силы не представлены в парламенте, однако все может измениться.

Чем дальше, тем сложнее в Армении выступать с пророссийских позиций.

Нынешняя политика армянских властей направлена не на наш выход из ОДКБ, а на то, чтобы нас самих оттуда выгнали.

Плюс есть определенные утечки, что наши западные партнеры сами не советуют ускорять процесс расставания с РФ.

Дело в том, что если Армения сейчас очень резко заявит о выходе из ОДКБ, то будут какие-то последствия со стороны России. Соответственно, Западу придется разбираться с этими последствиями, получив еще одну кризисную ситуацию, что для них крайне нежелательно.

Поэтому я думаю, что наши западные партнеры не торопят Армению с явным разрывом с РФ.

Самый очевидный шаг со стороны Кремля – это даже не прямые действия, а скорее отмашка Азербайджану на новую военную эскалацию. И это очень серьезная опасность для Армении.

Также остаются экономические рычаги. Тем более у Армении, какую сферу не возьмите: транспорт, экономику, финансовый сектор – есть очень серьезная зависимость от России.

Но вот в чем парадокс: чем более радикальные меры будет принимать Россия, тем дальше Армения от нее будет отходить.

При этом вариант внешнего переворота и прихода к власти пророссийских сил сейчас представляется маловероятным, однако в Армении ничего нельзя исключать.

Возможно ли, что Армения развернется в сторону членства в ЕС? Да, но не следует забывать, что если Грузия имеет Соглашение об ассоциации, то Армения – только Договор о сотрудничестве с Евросоюзом.

Проблема также заключается в том, что десять лет назад в Армении тоже было уже практически готово Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Но под давлением Москвы Армения отказалась от этого договора, и это, конечно, вызвало очень серьезную проблему доверия.

И хотя в последние годы у нас произошел очень серьезный прогресс в сфере демократии, нам все равно нужно еще очень много работать, чтобы достичь уровня Грузии, или Украины, или Молдовы, которые продвинулись в сторону членства в ЕС.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Выход из ОДКБ, разворот на Запад и месть РФ: политолог о новой внешней политике Армении.