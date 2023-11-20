Выход из ОДКБ, разворот на Запад и месть РФ: политолог о новой внешней политике Армении

Армянское общество радикально поменяло свое отношение к РФ - теперь почти никто не верит российским обещаниям о партнерстве и защите.

Однако достаточно ли этого для выхода Армении из сферы влияния РФ и разворота на Запад?

Тем более - острая критика действий (а точнее - бездействия) РФ со стороны премьера Никола Пашиняна пока не привела к реальным действиям по изменению внешнего курса страны.

Не означает ли это, что разворот Армении на Запад так и останется на словах?

Все эти вопросы "ЕвроПравда" в Ереване задала Микаэлю Золяну, политологу и бывшему депутату от партии Пашиняна "Гражданский договор".

Рекомендуем посмотреть запись этого разговора на YouTube-канале "Европейской правды". А для тех, кто отдает предпочтение чтению - ниже ключевые тезисы этого разговора.

"Токсичные отношения" с РФ

Армения уже стратегически свой выбор сделала. И этот выбор заключается в том, что чем дальше она будет находиться от России, тем лучше.

И это выбор не столько правительства, а, как мне кажется, что это уже выбор всего общества.

Последние несколько лет особенно показали, что так называемый союз с Россией ничего хорошего в Армении не приносит. Более того, уже сейчас в Армении есть осознание, что он никогда не был союзом. Это скорее какая-то неоколониальная зависимость, и хотя все было оформлено как союз, но на самом деле союзники так себя не ведут.

Другое дело, как Армении выйти вот из этих токсичных отношений без дальнейших тяжелых последствий.

Мы уже получили этническую чистку в Нагорном Карабахе, которая прошла при молчаливом участии так называемых российских миротворцев. При этом у России остается немало других рычагов давления, которые она может использовать против Армении.

Поэтому власти Армении стараются максимально осторожно вести этот процесс.

Однако если посмотреть на динамику заявлений официальных лиц буквально за последний год или с начала полномасштабного вторжения России в Украину, то заметно, что это очень быстрые изменения.

То изменения, которые Украина прошла лет за десять, в Армении прошли буквально за полтора года.

Выход из ОДКБ

В Армении значительная часть гражданского общества выступает с требованиями выйти из ОДКБ, выйти из Евразийского экономического союза, заявить о желании вступить в ЕС, и даже о желании вступить в НАТО.

Пока эти силы не представлены в парламенте, однако все может измениться.

Например, на последних выборах в Ереванский союз старейшин партия, которая больше других заявляет о необходимости разворот на Запад и добиваться членства в ЕС и НАТО (Европейская партия Армении. - Ред), получила 11% и вошла в коалицию с правящей партией.

Этот пример уже показывает определенные изменения в общественном мнении. Но когда власти перейдут от слов к действиям, пока сказать сложно.

Нынешняя политика армянских властей направлена не на наш выход из ОДКБ, а на то, чтобы нас самих оттуда выгнали.

Плюс есть определенные утечки в том, что наши западные партнеры сами не советуют ускорять процесс расставания с РФ.

Дело в том, что если Армения сейчас очень резко заявит о выходе из ОДКБ, то будут какие-то последствия со стороны России. Соответственно, Западу придется разбираться с этими последствиями, получив еще одну кризисную ситуацию, что для них крайне нежелательно.

Поэтому я думаю, что наши западные партнеры не торопят Армению с явным разрывом с РФ.

Несмотря на это, хотя сроки предсказывать очень сложно, однако я на 99% уверен, что Армения выйдет из ОДКБ. Если процессы будут развиваться своим естественным ходом, то я думаю, что за год-два мы увидим очень большие изменения.

И даже вот за последние несколько месяцев, если просто посмотреть, какие заявления делались, какие встречи проходили, даже вот за последние два месяца можно увидеть очень серьезную динамику.

Месть Кремля

Самый очевидный шаг со стороны Кремля - это даже не прямые действия, а скорее отмашка Азербайджану на новую военную эскалацию. И это очень серьёзная опасность для Армении.

Также остаются экономические рычаги. Тем более в Армении, какую сферу ни возьмите: транспорт, экономику, финансовый сектор - есть очень серьёзная зависимость от России.

Поэтому здесь правильный путь — это не столько говорить громко какие-то слова, как работать для уменьшения этой зависимости. Где-то уже есть успехи, где-то они незначительны, а где-то, к сожалению, эта зависимость лишь усилилась.

В этом плане, конечно, для Армении могут наступить очень тяжелые времена.

Но тут вот в чем парадокс: чем более радикальные меры будет принимать Россия, тем дальше Армения будет от нее уходить.

Можно отключить Армении газ и несколько месяцев будут очень тяжелыми. Но потом Армения, например, начнет импортировать газ из Ирана. К слову, она и сейчас импортирует иранский газ, но в недостаточном объеме, чтобы полностью заменить российский.

Поэтому, если бы в Москве принимали рациональные решения, то они бы не пошли на такое давление. Но когда там действовали рационально?

При этом вариант внешнего переворота и прихода ко власти пророссийских сил сейчас кажется маловероятным, однако в Армении ничего нельзя исключать.

Мы знаем, что в истории в Армении были подобные эпизоды, как, например, террористический акт 27 октября 1999 года, когда были убиты премьер-министр и председатель парламента.

Поэтому в Армении мы все подобные сценарии воспринимаем очень серьезно, и террористическая угроза, и угроза государственного переворота — это все есть. Хотя и переоценивать вероятность таких событий также не нужно.

Попытки организации протестов и смены власти с использованием армянской оппозиции и пророссийских сил закончились полным фиаско.

На таком фоне рискованным выглядит вовлекать в конфликт и российских военных, которые находятся в Армении.

Даже для Москвы это будет слишком иррациональное решение, тем более, что есть другие способы. Например, отключить газ или ударить по армянской диаспоре в РФ.

Периодически российские официальные лица говорят о том, что в России живут 2 миллиона армян. Я думаю, что в какой-то момент, скорее всего, будут либо депортации, либо какое-то выдавливание армян из России.

Прозападный разворот и пророссийская электоральная база

Партия Пашиняна изначально была довольно широким союзом очень разных людей, которые поддержали революцию 2018 года.

Поэтому изначально там не было программы ухода от России в сторону Запада. Вопреки заявлениям российских СМИ, которые считают, что Пашинян изначально пришел во власть, или точнее – был послан Соросом, чтобы оторвать Армению от России.

Это не так, к сожалению или к счастью. В 2018 году блок Пашиняна представлял собой объединение очень разных людей - от очень проевропейских, до тех, которые не то чтобы пророссийские, но являются сторонниками так называемого внешнеполитического реализма и поэтому отстаивают позицию, что с РФ лучше не ссориться.

Но позиции этих людей сейчас постоянно ослабевают - просто в силу того, что Россия себя ведет так, что для ее защиты очень тяжело подобрать аргументацию.

Поэтому я думаю, что и сама партия Пашиняна больше склоняется уже в сторону прозападной ориентации. Также меняются общественные настроения.

Чем дальше, тем сложнее в Армении выступать с пророссийских позиций.

Как показали последние выборы мэра Еревана, потолок пророссийских сил – в пределах 20%, при этом эти выборы прошли за несколько дней до последней войны в Карабахе, после которой пророссийские настроения снизились еще больше.

Еще одна особенность Армении - что в провинции уровень поддержки действующей власти еще выше, чем в столице. Там больше доверяют Пашиняну, потому что получили реальные изменения в своей жизни после революции 2018 года.

Поэтому в регионах не стоит ожидать роста каких-то приятных для РФ настроений – там живут люди, которые часто были гастарбайтерами в России и на своей коже ощутили расизм, дискриминацию и весь этот абсурд того, что происходит там по отношению к людям другого этноса.

Как результат, мы видим, что ниша для пророссийских партий постоянно сужается.

Если на парламентских выборах 2021 года такие силы суммарно набрали около 25%, то теперь ниша пророссийских избирателей не превышает 15-20%.

И этого явно недостаточно для изменения курса страны.

Шанс на вступление в ЕС

У Армении, конечно, всегда было соперничество с Грузией: у кого лучше вино, коньяк, еда и так далее. Это соперничество стало частью нашей идентичности.

Но что касается возможного получения Грузией статуса страны-кандидата в члены ЕС - то в Армении просто обрадовались этому.

Потому что понятно, что с точки зрения Армении намного выгоднее быть соседом страны, которая идет в ЕС.

Тем более, если Грузия не получит этот статус, то нынешнее грузинское правительство, скорее всего, еще дальше уйдет в сторону России. И после этого задача Армении избавиться от зависимости от РФ станет вообще нереальной.

Получается, что мы очень связаны с Грузией, и чем дальше Грузия пойдет по пути евроинтеграции, тем выгоднее это нам.

Возможно ли, что Армения пойдет этим путем? Да, но не следует забывать, что если у Грузии есть Соглашение об ассоциации, то у Армении – лишь Договор о сотрудничестве с Евросоюзом.

Проблема также состоит в том, что десять лет назад у Армении тоже было уже практически готовое Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Но под давлением Москвы Армения отказалась от этого договора, и это, конечно, вызвало очень серьезную проблему доверия.

До этого разворота правительство Сержа Саргсяна постоянно убеждало европейских партнеров: не волнуйтесь, мы все подпишем, Россия на нас не давит, все нормально. А потом буквально за одну ночь позиция изменилась: Саргсяна вызвали в Россию, после чего он заявил, что теперь мы идем в Таможенный союз с РФ. И это говорилось так, как будто все нормально, все абсолютно естественно.

И эта попытка сохранить хорошую мину при плохой игре, наверное, и создала ощущение в Европе, что Армения - ненадежный партнер.

После этого произошла революция, сменилась власть, сменилась вся политическая элита, но все равно, даже до сих пор, когда мы встречаемся с европейскими официальными лицами или с экспертами, нам все еще напоминают о событиях 2013 года.

Поэтому Армении нужно еще преодолеть это наследие.

И хотя в последние годы у нас произошел очень серьезный прогресс в сфере демократии, нам все равно нужно еще очень много работать, чтобы достичь уровня Грузии, или Украины, или Молдовы, которые продвинулись в сторону членства в ЕС.

Беседовал Юрий Панченко,

"Европейская правда", Ереван – Киев