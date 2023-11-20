Немецкий бизнес готов помочь быстрее трудоустраивать беженцев

Ведущие немецкие бизнес-ассоциации, профсоюзы и местные органы власти готовы поддержать быструю интеграцию беженцев на рынке труда.

Об этом заявил в понедельник, 20 ноября, министр труда ФРГ Губертус Гайль, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Важно "привлечь людей к работе быстро и быстрее, чем это происходило в прошлом", заявил политик в Берлине.

"Мы говорим о потенциальных 400 тысячах человек на нашем рынке труда, которые имеют хотя бы базовые знания немецкого языка", – уточнил Гайль. По его словам, около 200 тысяч из них – это беженцы из Украины, которые прошли интеграционный курс или собираются это сделать.

Комментируя планы по более быстрой интеграции беженцев в рынок труда ФРГ, исполнительный директор немецкой ассоциации работодателей (BDA) Штеффен Кампетер отметил, что трудоустройство беженцев должно стать приоритетом. "Любые возможности трудоустройства являются лучшими, чем оставаться на трансфертных выплатах (социальная помощь. – Ред.)", – сказал Кампетер.

В октябре на фоне миграционного кризиса и дефицита кадров немецкое правительство решило изменить подход к трудоустройству беженцев, в частности, из Украины. 18 октября Губертус Гайль, обращаясь к украинским беженцам, заявил: "Языковой барьер снижается. Пришло время идти работать".

19 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением, затронул тему миграции. "Мы переходим к широкомасштабным действиям для того, чтобы украинские гражданки и граждане, которые находятся в Германии... теперь все бы вышли на немецкий рынок труда", – заявил канцлер.

Планируется, в частности, ужесточение требований к самим украинским беженцам. Если немецкие безработные обязаны регулярно отчитываться о поисках работы перед местным отделением агентства по труду (Jobcenter), то от украинцев этого до сих пор не требовали. Теперь это изменится, анонсировал Губертус Гайль.

Так, украинские получатели помощи Bürgergeld будут обязаны минимум раз в шесть недель сообщать о своих усилиях по трудоустройству, а агентство по труду будет активнее предлагать им конкретные рабочие места. "Тем, кто не захочет сотрудничать или отказываться от предложенной работы", отметил Губертус Гайль, могут сократить выплаты.

Ранее страны ЕС договорились продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.

Также сообщалось, что немецкие округа призывают к сокращению льгот для будущих беженцев из Украины.