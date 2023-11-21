Экс-президент Польши об Оранжевой революции, войне с РФ и польско-украинских отношениях

Бестселлером польского книжного рынка стал "Президент" – мемуары Александра Квасьневского, который был президентом страны в 1995-2005 годах.

С разрешения издательства Znak Literanova и при содействии Фонда Виктора Пинчука "ЕвроПравда" опубликовала часть разговоров, касающихся Украины и польско-украинских отношений, в материале "Я пообещал Януковичу, что он станет виновником кровопролития". Александр Квасьневский о Майдане.

Демонстрации уже продолжались, когда в три часа ночи позвонил телефон. В это время мне звонили всего несколько раз.

Меня соединили с Кучмой. И слышу, что человек, который обычно был воплощением спокойствия, дрожит, вокруг него слышны голоса (а значит, он не один), говорит: "Помоги, у меня тут ужасная ситуация, я не хочу кровопролития".

Я представил себе, что президент Украины сидит с группой ястребов, наверное, с главой его администрации Медведчуком, и они хотят, чтобы он вывел на Майдан армию и силовиков, с очевидными последствиями.

Утром я собрал советников и сказал, что надо ехать, но хотел, чтобы поддержка была не только польская.

Я звоню Хавьеру Солане (на тот момент – верховный представитель ЕС по иностранным делам), он соглашается. Адамкус (президент Литвы Валдас Адамкус), старший человек с хорошим политическим чутьем, также согласился.

Мы встретились в Киеве. Центр города уже был захвачен Майданом, ни одно государственное здание не работало.

Я начал убеждать Кучму, что единственный выход – это организовать что-то вроде круглого стола.

Путин прислал Бориса Грызлова, который тогда был председателем Госдумы, то есть нижней палаты парламента. Он страшно тяжелый человек. Вторым назначенным лицом был Виктор Черномырдин, тогдашний посол РФ в Украине.

Иногда переговоры напоминали лучшие пьесы Чехова или Гоголя. Особенно споры, которые велись между Ющенко и Януковичем.

Идея заключалась в том, чтобы признать, что выборы были сфальсифицированы. И здесь нам помог Янукович из-за своего ограниченного интеллекта.

Впоследствии я воспользовался случаем разговора с Герхардом Шредером (в то время – федеральный канцлер Германии). Я изложил ему ситуацию и говорю: "Слушай, надо обращаться в Верховный суд и повторять выборы, только так конфликт не перерастет в гражданскую войну".

Шредер звонит мне через некоторое время: "Ну ты меня и подставил. У меня был самый тяжелый и худший разговор с Путиным за всю мою жизнь".

Но он с ним поговорил. И Путин, волей или неволей, согласился.

Россияне понимают события Оранжевой революции по-своему.

Путин сам мне потом сказал: "Это спор двух империй о том, чьей будет Украина".

"Ты сошел с ума?" – воскликнул я.

О полномасштабном вторжении России:

Война показала, что Зеленский мужественный человек. То, что он ответил американцам, которые предложили ему эвакуироваться: "Мне нужно оружие, а не эвакуация" – войдет в историю.

А Путин опять просчитался.

Сейчас невозможно придумать хороший сценарий для Украины. По словам Зеленского и украинцев, это как минимум возвращение к линии границы до 24 февраля 2022 года.

Даже при наличии огромных поставок оружия с Запада это может оказаться невозможным.

Поэтому для Зеленского трудно определить цель войны. Именно поэтому надо дать украинцам перспективу (вступления в ЕС). Если бы мы не дали им надежды, мы бы уничтожили их моральный дух.

Польша не может быть просто активной в украинских делах, мы должны быть гиперактивными: они воюют вместо нас.

По моему мнению, вступление Украины в Европейский Союз это и про идею польско-украинской унии.

Тогда у нас не будет границы, но будут общие интересы, общие системы, которые работают.

Полная версия – в материале "Я пообещал Януковичу, что он станет виновником кровопролития". Александр Квасьневский о Майдане.