Експрезидент Польщі про Помаранчеву революцію, війну з РФ та польсько-українські відносини

Бестселером польського книжкового ринку став "Президент" – мемуари Александра Квасневського, який був президентом країни у 1995-2005 роках.

З дозволу видавництва Znak Literanova та за сприяння Фонду Віктора Пінчука "ЄвроПравда" опублікувала частину розмов, що стосуються України та польсько-українських відносин, у матеріалі "Я пообіцяв Януковичу, що оголошу його винним у кровопролитті". Спогади Квасневського про Майдан.

Демонстрації вже тривали, коли о третій годині ночі подзвонив телефон. У цей час мені дзвонили лише декілька разів.

Мене з’єднали з Кучмою. І чую, що чоловік, який зазвичай був втіленням спокою, тремтить, навколо нього чути голоси (а значить, він не сам), каже: "Допоможи, у мене тут жахлива ситуація, я не хочу кровопролиття".

Я уявив собі, що президент України сидить з групою яструбів, напевно, з головою його адміністрації Медведчуком, і вони хочуть, щоб він вивів на Майдан армію й силовиків, з очевидними наслідками.

Вранці я зібрав радників і сказав, що треба їхати, але хотів, щоб підтримка була не тільки польською.

Я телефоную Хав'єру Солані (на той момент – верховний представник ЄС із закордонних справ), він погоджується. Адамкус (президент Литви Валдас Адамкус), старший чоловік із добрим політичним чуттям, також погодився.

Ми зустрілися в Києві. Центр міста вже був захоплений Майданом, жодна державна будівля не працювала.

Я почав переконувати Кучму, що єдиний вихід – це організувати щось на кшталт круглого столу.

Путін прислав Бориса Гризлова, який тоді був головою Держдуми. Він страшенно важка людина. Другою призначеною особою був Віктор Черномирдін, тодішній посол РФ в Україні.

Часом переговори нагадували найкращі п'єси Чехова чи Гоголя. Особливо суперечки, які точилися між Ющенком та Януковичем.

Ідея полягала в тому, щоб визнати, що вибори були сфальсифіковані. І тут нам допоміг Янукович через свій обмежений інтелект.

Згодом я скористався нагодою розмови з Герхардом Шредером (на той час – федеральний канцлер Німеччини). Я виклав йому ситуацію і кажу: "Слухай, треба звертатись до Верховного суду і повторювати вибори, тільки так конфлікт не переросте у громадянську війну".

Шредер дзвонить мені через деякий час: "Ну ти мене й підставив. У мене була найважча і найгірша розмова з Путіним за все моє життя".

Але він з ним поговорив. І Путін, волею чи неволею, погодився.

Росіяни розуміють події Помаранчевої революції по-своєму.

Путін сам мені потім сказав: "Це суперечка двох імперій про те, чиєю буде Україна".

"Ти збожеволів?" – вигукнув я.

Про повномасштабне вторгнення Росії:

Війна показала, що Зеленський мужня людина. Те, що він відповів американцям, які запропонували йому евакуюватися: "Мені потрібна зброя, а не евакуація" – увійде в історію.

А Путін знову прорахувався.

Зараз неможливо придумати хороший сценарій для України. За словами Зеленського та українців, це щонайменше повернення до лінії кордону до 24 лютого 2022 року.

Навіть за наявності величезних поставок зброї із Заходу це може виявитися неможливим.

Тому для Зеленського важко визначити мету війни. Саме тому треба дати українцям перспективу (вступу до ЄС). Якби ми не дали їм надії, ми б знищили їхній моральний дух.

Польща не може бути просто активною в українських справах, ми повинні бути гіперактивними: вони воюють замість нас.

На мою думку, вступ України до Європейського Союзу це і про ідею польсько-української унії.

Тоді у нас не буде кордону, але будуть спільні інтереси, спільні системи, які працюють.

Повна версія – у матеріалі "Я пообіцяв Януковичу, що оголошу його винним у кровопролитті". Спогади Квасневського про Майдан.